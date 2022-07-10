لوس أنجليس كليبرز يتعاقد مع جون وول من قبل beIN SPORTS July 10, 2022 10:34 0:39 دقيقة أعلن لوس أنجليس كليبرز عن تعاقده مع جون وول بعقد يمتد لعامين. تقارير إخبارية لوس أنجليس كليبرز الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة كوري ينقل مهاراته من عالم السلة إلى عالم الغولف 0:39 دقيقة لوس أنجليس كليبرز يتعاقد مع جون وول 0:33 دقيقة المنتخب التونسي يبلغ ربع النهائي 0:36 دقيقة سواريز يقرر عدم التعاقد مع ريفر بليت 1:19 دقيقة ريشارليسون يتحدّث عن انتقاله إلى توتنهام 3:24 دقيقة ملاعب رولان غاروس تستعد لاحتضان مباريات البادل 5:31 دقيقة إيبدين وبورسيل يتوجان بلقب زوجي الرجال 0:33 دقيقة إنتر يعلن تمديد عقد حارسه هاندانوفيتش 0:29 دقيقة ساوثهامبتون يدعم صفوفه بضم أريبو من رينجرز 0:39 دقيقة دي غروت تحرز لقب ويمبلدون في فئة الكراسي المتحركة