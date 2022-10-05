لقاءان مرتقبان لأتلانتا هوكس وميلووكي باكس في أبو ظبي من قبل beIN SPORTS October 5, 2022 21:49 2:23 دقيقة يلتقي فريقا أتلانتا هوكس وميلووكي باكس في لقاءين تمهيديين قبل انطلاقة الموسم القادم للدوري الأمريكي لكرِ السلة، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي. تقارير إخبارية أتلانتا هوكس ميلووكي باكس الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة ميسي يواصل التوهّج مع باريس سان جيرمان 2:23 دقيقة لقاءان مرتقبان لأتلانتا وميلووكي في أبو ظبي 1:36 دقيقة تحطيم رقم فيرغسون لا يشغل بال مورينيو 0:40 دقيقة زالتسبورغ يحقق فوزاً ثميناً على دينامو زغرب 5:07 دقيقة لايبتسيش يتجاوز عقبة سلتيك بنجاح 0:33 دقيقة كوالالمبور الماليزي يتأهل إلى النهائي 0:35 دقيقة تشابي ألونسو مدرباً لباير ليفركوزن 0:59 دقيقة تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة بدءا من الأول من نوفمبر 0:51 دقيقة تعرّف على خطوات تفعيل بطاقة "هيّا" 2:08 دقيقة كولن سميث يتطلّع لانطلاق منافسات مونديال قطر