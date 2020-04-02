ففي منتصف آذار/مارس جاءت نتيجة أربعة لاعبين من نتس بينهم النجم كيفن دورانت، إيجابية بعد خضوعهم لفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19"، فوضع الفريق بأكمله في حجر على مدى 14 يوما على سبيل الاحتياط.

أما ليكرز، فأعلن عن وجود حالتين إيجابيتين في صفوفه من دون الكشف عن هوية اللاعبين.

وكانت المباراة الأخيرة لنتس في مواجهة ليكرز بالذات ما استدعى خضوع لاعبي الأخير للحجر الصحي أيضا.

وأكد المدير الرياضي في نتس شون ماركس بأن اللاعبين الأربعة الذين أصيبوا بفروس كورونا لا يشعرون حاليا بأي عوارض.

واكد الناديان أنهما سيواصلان العمل بالإرشادات الصحية للحكومة الأميركية، لا سيما من ناحية التباعد الاجتماعي والحجر.

وتطرق ماركس لإصابة نجمي الفريق كيفن دورانت الذي يعاني من تمزق في وتر أخيل وغاب عن الملاعب منذ نهائي الدوري عام 2019 حين كان في صفوف غولدن ستايت ووريرز، وكايري إرفينغ المصاب في كتفه، من دون أن يرغب في الحديث عن موعد محدد لعودتهما.

وقال ماركس "ليس عادلا لهذين الرياضيين ولا للفريق بتحديد موعد معين"، رافضا الاعتبار بأن تعليق الدوري قد يكون فرصة لهما للعودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وتوقف الدوري الأميركي للمحترفين في 11 اذار/مارس من دون أن يتم تحديد أي موعد جديد لمعاودة النشاط.