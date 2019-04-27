سجل كيفن دورانت 50 نقطة (رقم قياسي شخصي له في البلاي أوف) ليقود غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في الموسمين الماضيين إلى الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على لوس أنجليس كليبرز 129-110 في المباراة السادسة بينهما.

وساهم أيضاً بالفوز كل من ستيفن كوري (24 نقطة) ودرايموند غرين (16 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة) وأندريه إيغوودالا (15). وقام لاعبو ووريرز بعمل دفاعي كبير في مواجهة أفضل هدافين في صفوف كليبرز وهما لو وليامس ومونترزل هاريل اللذان سجلا معدلًا مقداره 24.4 نقطة و20 نقطة في المباراة الواحدة، فاكتفى الأول بـ8 نقاط والثاني بـ10 نقاط، في حين كان دانيلو غاليناري الأفضل في صفوف الخاسر بتسجيله 29 نقطة.

وعادل دورانت أيضاً الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في نهاية الشوط الأول من مباراة في البلاي أوف بتسجيله 38 نقطة والذي يتقاسمه مع نجم فينيكس صنز السابق تشارلز باركلي. وكان دورانت في طريقه إلى تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد النقاط في البلاي أوف والمسجل باسم الأسطورة مايكل جوردان الذي سجل 63 نقطة في نيسان/أبريل عام 1986 لكنه ظل بعيداً عنه.

وبات دورانت سادس لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يتخطى حاجز الـ40 نقطة في مباراتين متتاليتين في البلاي أوف علماً بأنه سجل 45 في المباراة الخامسة التي خسرها فريقه 121-129.

وحقق كليبرز بداية جيدة عندما تقدم على منافسه بفارق 10 نقاط لكن دورانت انتفض وسجل 15 نقطة في الربع الأول ليمنح التقدم لفريقه 35-31 في نهايته.

ثم أضاف دورانت 23 نقطة في الربع الثاني ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، ثم اكتفى بـ12 نقطة في الشوط الثاني.

مواجهة ثأرية



وسيواجه ووريرز في الدور التالي هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن اعتباراً من الأحد في أوكلاند.

وكان روكتس تخطى يوتا جاز بفوزه عليه 4-1 وقد توجه الفريق إلى أوكلاند الجمعة استعداداً لمواجهة فريق المدينة.

وتعتبر المباراة ثأرية لروكتس الذي خسر أمام ووريرز في نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي لا سيما بقيادة هاردن أفضل هداف في الموسم العادي (36.1 نقطة في المباراة الواحدة).

وكان روكتس تقدم على ووريرز 3-2 في النهائي قبل أن يخسر المباراتين الأخيرتين في غياب كريس بول المصاب.