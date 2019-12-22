كيفن دورانت يزور مشردي نيويورك ويمنحهم هدايا من قبل beIN SPORTS December 22, 2019 12:41 1:36 دقيقة قام نجم كرة السلة كيفن دورانت بقضاء بعض الوقت مع عدد من الأطفال المشردين في مدينة نيويورك وقد وقدم لهم بعض الهدايا. الزيارة تقام بشكل سنوي لصالح المنظمة الخيرية التي أنشأها دورانت لمساعدة المشردين في نيويورك. تقارير إخبارية كيفن دورانت الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة افتتاح الملعب الأولمبي الجديد بمشاركة يوسين بولت 1:36 دقيقة كيفن دورانت يزور مشردي نيويورك ويمنحهم هدايا 0:57 دقيقة بوتشيتينو في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:40 دقيقة أنصار فلامينغو يشعرون بالفخر 2:11 دقيقة كيف كان نهائي "الموندياليتو" في منطقة المشجعين 1:55 دقيقة ملعب البيت يستقبل نجوم كرة القدم السابقين 2:49 دقيقة مباراة الرجاء والوداد – التغطية الخاصة 0:30 دقيقة مباراة توتنهام وتشيلسي – التغطية الخاصة 1:56 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود ميلووكي باكس لفوز جديد 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية