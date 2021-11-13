ورفع كوري عدد رمياته الثلاثية إلى 3366 في 886 مباراة، بفارق 8 عن راي ألن الذي خاض عدداً أكبر من المباريات (1471).

لكن كوري الذي حطّم هذا الرقم على صعيد مباريات الدوري المنتظم زائد المباريات الاقصائية، يبقى أمامه تحطيم رقم ألن صاحب 2973 رمية في الدوري المنتظم لوحده. وبحال مواصلته على هذا النهج، سيكون قريباً من هذا الإنجاز، إذ يقف الآن عند عتبة 2896 رمية.

في الانتظار، قاد كوري فريقه إلى فوز من طرف واحد مسجلاً 40 نقطة في سلة شيكاغو ثالث المنطقة الشرقية، بعدما دكّ سلة أتلانتا هوكس بخمسين نقطة الإثنين.

وهذه المرة الـ52 يسجل فيها كوري 40 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.

كما برز مع الفائز الكندي أندرو ويغينز صاحب 15 نقطة و7 متابعات، فيما كان زاك لافين الأفضل لدى الخاسر مع 23 نقطة.

وهذا الفوز السابع توالياً لووريرز الذي يتصدّر ترتيب الدوري مع 11 فوزاً وخسارة يتيمة.



فوز سابع توالياً لصنز

وبرغم مزاعم العنصرية والتمييز الجنسي التي طالت مالكه، يتابع فينيكس صنز سلسلة جيدة، بفوزه السابع توالياً على على ممفيس غريزليز 119-94.

وارتقى صنز إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية. قدّم وصيف الموسم الماضي اداء جماعياً، فسجّل سبعة من لاعبيه أكثر من عشر نقاط.

تقدّمهم الثنائي ديفن بوكر وجاي كراودر (17) وأضاف الموزع كريس بول 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة، فيما كان جا مورانت الأفضل لدى الخاسر مع 26 نقطة و12 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وبقي ممفيس ثامناً في الغربية، وراء لوس أنجليس ليكرز العريق الذي غاب عنه نجمه ليبرون جيمس للمرة الخامسة توالياً بسبب إصابة عضلية وخسر بفارق كبير أمم مينيسوتا تيمبروولفز 83-107.

تألق مع الفائز الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز صاحب 29 نقطة و7 متابعات، فيما سجل للخاسر أنتوني ديفيس 22 نقطة و8 متابعات وراسل وستبروك 20 نقطة.

واستفاد دنفر ناغتس من عودة عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش، ليلحق الخسارة السادسة توالياً بأتلانتا هوكس 105-96.

وبرز يوكيتش محققاً تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) برصيد 22 نقطة و19 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

ولم تكن 30 نقطة و9 تمريرات حاسمة من الشاب تراي يونغ كافية لتجنيب فريقه الخسارة.

ويملك دنفر، خامس الغربية (8-4)، نفس رصيد دالاس مافريكس الفائز على سان أنتونيو سبيرز 123-109، بتريبل دابل أيضاً لنجمه الشاب السلوفيني لوكا دونتشيتش (32 نقطة و15 تمريرة حاسمة و12 متابعة)، مع تألق لافت لعملاقه اللاتفي كريستابس بورزينغيس (32 نقطة).



شرودر إلى الواجهة

وفي المنطقة الشرقية، استفاد بروكلين نتس من خسارة بولز لينفرد بالمركز الثاني بعد فوزه على نيو أورليانز بيليكانز المتواضع 120-112.

وكان نتس أمام مرمى الخسارة في نهاية المباراة، بيد أن جيمس هاردن أخرج أفضل ما لديه هذا الموسم بتسجيله 39 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وسانده النجم كيفن دورانت برصيد 28 نقطة و8 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

وبرّر الألماني دنيس شرودر استثمار بوسطن سلتيكس لضمّه، فكان أفضل لاعبي فريقه خلال الفوز الصعب على ميلووكي باكس حامل اللقب 122-113 بعد التمديد.

سجّل 8 من نقاطه فريقه الـ14 في الشوط الإضافي لينهي المباراة برصيد 38 نقطة. أضاف للفائز نجمه جايسون تايتوم 27 نقطة و11 متابعة.

قال شرودر بعد الفوز الرابع لفريقه في آخر خمس مباريات "حاولت أن أهاجم وتسجيل نقاط مبكرة. أردت أن أكون شرساً، الدخول تحت السلة والبحث عن زملائي".

وأظهر ميلووكي مقاومة لافتة، برغم غيابات نجمه الأول اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (كاحل)، كريس ميدلتون (كوفيد) وبروك لوبيز (ظهر).

وهذه الخسارة السابعة لباكس في 13 مباراة ليحتل المركز الحادي عشر في الشرقية.

وفي تشارلوت، كانت الكلمة الأخيرة لهورنتس أمام نيويورك نيكس 104-96، بفضل جهود لاميلو بول (12 نقطة و17 متابعة و9 تمريرات حاسمة).

