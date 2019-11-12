في مباراة أخرى، تابع جيمس هاردن نجم هيوستن روكتس هوايته المفضلة في التسجيل معززاً صدارته لترتيب الهدافين.

وكانت الأعين شاخصة نحو نجم كليبرز الحالي وتورونتو سابقاً كاوهي لينارد المنتقل إلى الأول في نهاية الموسم الماضي بعد أن قاد الثاني إلى إحراز باكورة ألقابه في الدوري الأميركي.

وتألق لينارد بشكل لافت في صفوف تورونتو واختير أفضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي عندما قاد فريقه إلى الفوز على غولدن ستايت ووريرز في طريقه لإحراز اللقب قبل أن ينتقل إلى كليبرز فريق مسقط رأسه.

وقال لينارد "كان الأمر ممتعاً اللعب في مواجهتهم" مشيراً إلى أن الأمر كان مؤثراً بالنسبة له.

وأضاف "لقد استمتعنا بالتجربة الموسم الماضي داخل الملعب وخارجه".

وإذا كان لينارد لم يقدم أداء مقنعاً واكتفى بتسجيل 12 نقطة فقط مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فإن فريقه حقق المطلوب بالتغلب على بطل الموسم الماضي بفضل 21 نقطة سجلها لو وليامس.

ورفع كليبرز رصيده إلى 7 انتصارات هذا الموسم مقابل 3 هزائم.

وعن أدائه المتواضع في مواجهة فريقه السابق قال لينارد "لقد ساعدت في المهام الدفاعية وحاولت التصدي لكرات الفريق المنافس ثم الانتقال إلى الهجوم بسرعة".

وتابع "عندما لا يكون نجم الفريق في أفضل حالاته، فإنه يحاول مساعدة فريقه في نواح أخرى. هذه صفات الفريق البطل".

وبعد أن كانت النتيجة متقاربة طوال الأرباع الثلاثة الأولى، نجح كليبرز في حسم الأمور في صالحه في الربع الأخير الذي أنهاه 25-10.

وكان تورونتو تغلب على فريق المدينة الآخر لوس أنجليس ليكرز قبل 48 ساعة على ملعب ستايبلز سنتر.

قطار سلتيكس

وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الثامن توالياً إثر تغلبه على دالاس مافريكس 116-106 بفضل 34 نقطة لنجمه السلوفيني لوكا دونشيتش مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات، في حين سجل زميله كيمبا ووكر 29 نقطة بينها رميتان ثلاثيتان في نهاية المباراة. وأضاف جايلين براون 25 نقطة مع 11 متابعة للفائز.

وقال براون "أحاول مساعدة فريق على مواصلة سلسلة الانتصارات. أردنا التمتع بقتالية من الناحية الدفاعية وقمنا بعمل جيد في هذا المجال. لم نقدم أفضل مستوى لنا لكننا حققنا الأهم".

وأصيب ووكر في أواخر المباراة لكن مدرب سلتيكس براد ستيفنس كشف بأن الإصابة ليست خطيرة.

وكان سلتيكس خسر مباراته الافتتاحية أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قبل أن يحقق انتصاراته الثمانية توالياً.

هاردن الأفضل منذ 1967

وقاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 122-116 بتسجيله 39 نقطة ليعزز من صدارته لأفضل الهدافين في الدوري بمعدل 37.3 نقطة في المباراة الواحدة. وأضاف زميله راسل وستبروك 26 نقطة.

ومع تسجيله 373 نقطة في 10 مباريات، بات هاردن أول لاعب يسجل هذا العدد من النقاط بهذه السرعة منذ أن نجح في ذلك ريك باري مع 381 نقطة عام 1967. أما اللاعب الوحيد مع عدد أكبر من النقاط فكان الأسطورة ويلت تشامبيرلاين في مطلع الستينات.

وسجل أندرو ويغينز 33 نقطة وأضاف كارل أنطوني تاونز 25 ليقودا مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على ديترويت بيستونز 120-114.

وخاض بلايك غريفين أول مباراة له في صفوف ديترويت بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته وإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وسجل 19 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة في 24 دقيقة.

وكان الفرنسي رودي غوبير أفضل مسجل في صفوف يوتا جاز مع 25 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 122-108.

ويعاني غولدن ستايت الذي يغيب عنه نجمه ستيفن كوري كثيراً في مطلع الموسم الحالي حيث فاز في مباراتين ومني بتسع هزائم.

وتغلب ممفيس غريزليز على سان أنطونيو سبيرز 113-109 في مباراة شهدت احتفالاً تكريمياً لنجم الأخير المعتزل الفرنسي طوني باركر حيث سحب فريقه القميص رقم 9 الخاص به.