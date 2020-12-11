كليبرز يمدد تعاقده مع بول جورج من قبل beIN SPORTS December 11, 2020 14:24 0:35 دقيقة أعلن نادي لوس أنجليس كليبرز تمديد عقد نجمه الأمريكي، بول جورج، لأربعة أعوام أخرى، مقابل 190 مليون دولار. تقارير إخبارية لوس أنجليس كليبرز بول جورج -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة كليبرز يمدد تعاقده مع بول جورج 0:53 دقيقة تقارير: هاردن يقرر الرحيل عن روكتس 1:48 دقيقة جوشوا جاهز لمواجهة بوليف 1:28 دقيقة رئيس سفراء الليغا: "لا للعنصرية" 0:29 دقيقة ميلان يكسب الصدارة وليل يسقط أمام سلتيك 3:24 دقيقة ليستر يحسم صدارة المجموعة السابعة 4:00 دقيقة توتنهام ينتزع الصدارة من رويال أنتويرب 4:05 دقيقة أرسنال بالعلامة الكاملة ومولده يبلغ مراده 3:20 دقيقة نابولي وريال سوسييداد يعبران بنجاح إلى دور الـ32 0:48 دقيقة النني يبصم على هدف رائع في شباك دوندالك