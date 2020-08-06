بعد أن ضمن صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سقط لوس أنجليس ليكرز في المباراة الأولى بعد هذا الانجاز بخسارته أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 86-105 الأربعاء في اختبار لما قد ينتظره في الأدوار الاقصائية.

كان كريس بول أفضل مسجل برصيد 21 نقطة، أضاف اليها الايطالي دانيلو غاليناري ليحقق ثاندر فوزه الـ42 هذا الموسم مقابل 25 هزيمة بفارق مباراة عن يوتا جاز الذي تفوق على ممفيس غريزليز.

فيما كان جيمس الأفضل من جانب ليكرز مع 19 نقطة و11 متابعة في 30 دقيقة فيما اكتفى أنتوني ديفيس بتسع نقاط وخمس تمريرات حاسمة.

وقال "الملك" بعد اللقاء "علينا مواصلة العمل على بعض الأمور. لقد غبنا عن المنافسات لأربعة أشهر ونصف".

وأشرك المدرب فرانك فوغل جميع لاعبي ليكرز في المباراة لاختبارهم قبل انطلاق الأدوار الاقصائية في فقاعة أورلاندو، حيث استأنفت المنافسات الأسبوع الفائت بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلّق جيمس "لدينا بعض اللاعبين يعتبرون جدد على النظام. نحاول فقط أن نشرك الجميع ونضعهم في الأجواء".



أورلاندو ونتس يهدران الفرصة



وكانت الفرصة متاحة أمام أورلاندو ماجيك وبروكلين نتس لضمان تأهلهما إلى الأدوار الاقصائية عن المنطقة الشرقية، إلا أن الأول سقط أمام تورونتو رابتورز حامل اللقب 99-109، فيما خسر الثاني أمام بوسطن سلتيكس 115-149.

وسجل فريد فان فليت 21 نقطة هي الأعلى في اللقاء أضاف اليها 10 تمريرات حاسمة أسوة بكايل لاوري ليقودان رابتورز إلى الفوز.

فيما مني ماجيك بخسارته السابعة والثلاثين مقابل 32 انتصاراً.

وكان جايلن براون أفضل مسجلي سلتيكس برصيد 21 نقطة أضاف اليها جايسون تايتوم 19 حيث سجل سبعة لاعبين من بوسطن عشر نقاط على الأقل، ليحقق الفريق أعلى رصيد تهديفي في الموسم حتى بغياب كيمبا ووكر.

في مباراة أخرى، سجل الكاميروني جويل إيمبيد 30 نقطة و11 متابعة ليقود فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز بنتيجة 107-98 على حساب واشنطن ويزاردز، إلا أن فيلاديلفا خسر جهود الأسترالي بن سيمونز في الربع الثالث لتعرضه لإصابة بركبته اليسرى.

ورفع سفنتي سيكسرز رصيده إلى 41 فوز هذا الموسم مقابل 27 خسارة بفارق مباراة واحدة عن إنديانا بيسرز.



تألق انغليس

سجل الأسترالي جو انغليس 25 نقطة، فيما أضاف مايك كونلي 23 نقطة و21 للفرنسي رودي غوبير ليساهموا في فوز يوتا جاز بنتيجة 124-115 على ممفيس غريزليز.

كان ديليون بروكس الأفضل من جانب غريزليز برصيد 23 نقطة، حيث سجل النجم الناشئ جا مورانت 21 نقطة والتقط الليتواني يوناس فالنسيوناس 14 متابعة.

وقال مورانت بعد اللقاء "لقد صارعنا الليلة، بشكل عام، أعتقد أننا لعبنا جيداً".

وسجل مايكل بورتر 30 نقطة والتقط 15 متابعة فيما أضاف الصربي نيكولا يوكيتش 25 نقطة و11 متابعة ليقودان دنفر ناغتس إلى فوز بنتيجة 132-126 على سان أنتونيو سبيرز.



