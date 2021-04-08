أسقط فينيكس صنز يوتا جاز متصدر الغربية في مباراة مثيرة بعد التمديد 117-113، فيما حقق كيفن دورانت عودة مثالية بعد غياب قرابة شهرين وسجل 17 نقطة في فوز بروكلين نتس متصدر الشرقية 139-111 على نيو أورلياز بيليكانز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الأربعاء.

وسجل ديفن بوكر 35 نقطة أضاف إليها كريس بول 29 مع 9 تمريرات حاسمة ليقودان صنز الى فوزه السابع تواليًا.

وقال بوكر بعد الفوز "العزيمة حسمت النتيجة. لقد قاربنا الامور بالطريقة الصحيحة. لم يكن الفوز سهلاً ولكن أن تفوز على فريق مثلهم هو دائمًا أمر جيد".

ولم تكن نقاط المتألق دونوفان ميتشل كافية لتجنيب فريقه الخسارة الثانية تواليًا بعد أن وضع دالاس مافركيس الاثنين حدًا لسلسلة من تسعة انتصارات متتالية ليوتا، ليتلقى الفريق خسارته الـ13 هذا الموسم مقابل 38 انتصارًا.

وفرض ميتشيل التمديد بعد ثلاثية قبل 10 ثوان نهاية الوقت الأصلي امام 5100 متفرج على ملعب "فينيكس أرينا".

كما أضاف الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 20 نقطة والفرنسي رودي غوبير 16 و11 لكل من مايك كونلي والفيليبيني-الأميركي جوردان كلاركسون من جانب الخاسر.

فيما سجل دي أندري أيتون 18 نقطة أضاف إليها 12 متابعة ليساهم في قيادة صنز الى فوزه الثاني على جاز من مباراتين ضد جاز هذا الموسم والـ36 مقابل 14 خسارة في الدوري، على بعد مباراة ونصف في الغربية في الدور المنتظم الذي ينتهي بعد 72 مباراة بدلا من 82 التقليدية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ودخل الفريقان الى اللقاء بعد تسعة انتصارات لكل منهما في آخر 10 مباريات.

دورانت العائد المثالي



في مباراة أخرى، سجل كيفن دورانت العائد الى المنافسات للمرة الأولى بعد غيابه عن 23 مباراة متتالية 17 نقطة ليساهم في فوز بروكيلن نتس على نيو اورليانز بيليكانز في نيويورك 139-11.

وتزامنت عودة دورانت مع غياب النجم الآخر زميله جيمس هاردن بعد تعرّضه لإصابة عضلية بفخذه الايمن خلال الفوز على نيويورك نيكس الاثنين، حيث أكد نتس "سيتابع هاردن عملية التأهيل ثم يجري تقييم إصابته بعد عشرة أيام".

وقال دورانت (32 عامًا) الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء للمرة الثانية فقط في مسيرته "لقد نجحنا، لقد حاولت الدخول في أجواء المباراة. كنت أدرك جيدًا كيفية مقاربة اللقاء".

وحقق دورانت العائد للمرة الاولى منذ 13 شباط/فبراير نسبة تسجيل مثالية بلغت مئة في المئة مع خمس تسديدات ناجحة من خمس محاولات، بما فيها ثلاثيتان، إضافة الى خمس محاولات ناجحة أيضًا من العدد ذاته عن الرميات الحرة، أمام زهاء 1700 متفرج سمح لهم بالتواجد في ملعب "باركليز أرينا" بسب قيود مكافحة جائحة كورونا.



وحقق نتس بغيابه 19 انتصارًا مقابل أربع هزائم معززًا مركزه في صدارة الشرقية امام فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز.

وقال المدرب ستيف ناش بعد الفوز "من الجيد أن نراه مجددًا. كان غيابًا طويلا. كانت ابتسامته كبيرة على وجهه".

وبعد أن حقق بيليكانز بداية جيدة للمباراة وتأخر بثلاث نقاط فقط مع نهاية الربع الأول (33-36)، اكتفى في الثاني بـ26 مقابل 43 لنتس الذي لم ينظر خلفه بعدها.

وقال مدرب بيليكانز ستان فان غوندي "لقد سيطروا علينا في جانبي الملعب. هيمنوا علينا بشكل كامل. دفاعنا كان سيئًا للغاية".

وسارت الأمور بشكل جيد لنتس الذي وسّع الفارق في إحدى الفترات الى 38 نقطة.

انتهاء سلسلة زيون

وانتهت سلسلة زيون وليامسون للمباريات المتتالية التي سجل فيها أقله 20 نقطة مع نسبة تسجيل 50 في المئة او اكثر عند 25 مواجهة.

واكتفى وليامسون بـ16 نقطة واربع تسديدات ناجحة من اصل 12 محاولة، حيث يتعادل في السلسلة التي حققها مع نجم واسطورة لوس انجليس ليكرز شاكيل أونيل.

وخاض ويليامسون مباراته الثانية تواليًا بعد غيابه عن ثلاث مواجهات بسبب التهاب في الإبهام الايمن.

في مكان آخر، سجل ماركوس سمارت ثلاثية قبل 36 ثانية من نهاية المباراة وأحرز 14 من نقاطه الـ17 في الربع الأخير ليقود بوسطن سلتيكس للفوز 101-99 على نيويورك نيكس وينفرد بالمركز السابع في المنطقة الشرقية على حساب منافسه.

في أبرز المباريات الأخرى، حقق دنفر ناغتس رابع الغربية الفوز على سان أنتونيو سبيرز 106-96، فيما تفوق تشارلوت هورنتس رابع الشرقية على أوكلاهوما سيتي ثاندر 113-102، وممفيس غريزليز على أتلانتا هوكس 131-113.

وأسقط هيوستن روكتس وصيف القاع في الغربية نظيره دالاس مافريكس 102-93.