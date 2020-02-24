وجاء الفوز العريض بفضل الثلاثي الكاميروني باسكال سياكام والإسباني سيرج ايباكا وكايل لاوري حيث سجل الأول 21 نقطة، وأضاف الثاني 15 نقطة مع 15 متابعة، وحقق الثالث 11 تمريرة حاسمة مع 16 نقطة.



وهو الفوز التاسع على التوالي لتورونتو على أرضه والسابع عشر في مبارياته الـ18 الأخيرة معززاً موقعه في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس الذي بات الأحد أسرع المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية ("البلاي أوف") في تاريخ الدوري.

وحجز باكس بطاقته بعد 56 مباراة بفارق مباراتين عن الرقم القياسي السابق لغولدن ستايت ووريز.

وحطم ووريرز الذي سيطر على منافسات الدوري في الأعوام الخمسة الأخيرة (أحرز اللقب ثلاث مرات وحلّ وصيفاً مرتين)، الرقم القياسي لأسرع المتأهلين في تاريخ الدوري عامي 2016 و2017 عندما فعلها بعد 58 مباراة من أصل 82.

وضمن ميلووكي باكس الذي يسيطر على منافسات الدوري هذا الموسم في العديد من الإحصائيات، تأهله دون أن يلعب مستفيداً من خسارة واشنطن ويزاردز تاسع المنطقة الشرقية أمام مضيفه شيكاغو بولز 117-126 حيث سينهي الدوري المنتظم في المركز الثامن في أسوأ الحالات.

ويلهث ميلووكي باكس خلف لقبه الثاني في الدوري بعد الأول عام 1971 بقيادة نجمه كريم عبد الجبار.



وحذا أوكلاهوما سيتي ثاندر حذو تورونتو رابتورز وأكرم وفادة ضيفه سان أنتونيو سبيرز 131-103 بفضل 22 نقطة و13 متابعة لشاي جيلجيوس-ألكسندر و21 نقطة و14 متابعة لستيفن أدامس و12 نقطة و10 متابعات لكريس بول.



وقاد الواعد زيون وليامسون فريقه نيو أورليانز بيليكانز إلى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 115-101 بتسجيله 28 نقطة.



وحقق بورتلاند ترايل بلايزرز فوزاً صعباً على ديترويت بيستونز 107-104 بفضل 41 نقطة و12 متابعة لسي جاي ماكولوم و32 نقطة لكارميلو أنطوني.

واستعاد دنفر ناغتس توزانه بعد خسارتين متتاليتين وتغلب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 128-116.