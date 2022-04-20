فرض عقوبة مالية على إيرفينغ من قبل beIN SPORTS April 20, 2022 14:54 0:39 دقيقة فرضت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة غرامة مالية على نجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ، بسبب سلوكه في مباراة فريقه أمام بوسطن سيلتيكس. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين بروكلين نتس كايري إيرفينغ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة صلاح يتحدّث عن فوز ليفربول أمام الـ"يونايتد" 0:39 دقيقة فرض عقوبة مالية على إيرفينغ 0:40 دقيقة إشبيلية يعلن تمديد عقد الحارس المغربي بونو 2:42 دقيقة صلاح يعيد احتفالية الـ"يوغا" 1:44 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل تجاوز عقبة غرناطة 2:58 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل تحقيق الفوز على أنجيه 2:54 دقيقة ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على أوساسونا 2:53 دقيقة قمّة لندنية خالصة بين تشيلسي وأرسنال 3:32 دقيقة الهلال يهزم استقلال ويحقّق العلامة الكاملة 2:47 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الفيصلي وناساف