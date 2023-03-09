غريزليز يوقف مورانت أربع مباريات إضافية على الأقل من قبل beIN SPORTS March 9, 2023 14:11 0:31 دقيقة أعلن ممفيس غريزليز الأربعاء عن ايقاف نجمه جا مورانت لأربع مباريات إضافية على الأقل، في حين أكدت الشرطة أن نجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لن يواجه اتهامات بعد قيامه بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدسًا في ملهى ليلي. تقارير إخبارية ممفيس غريزليز الدوري الأميركي للمحترفين جا مورانت -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة ريشارليسون ينتقد كونتي لعدم إشراكه أساسيا ضد ميلان 1:25 دقيقة سليمان يشيد باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:57 دقيقة جعفر يؤكد نجاح الزمالك في الرهان على قطاع الناشئين 2:40 دقيقة الإخفاقات تلاحق فلامنغو 0:43 دقيقة معيذر يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 1:24 دقيقة المنتخب السعودي يغادر كأس آسيا لتحت الـ20 عاماً 0:48 دقيقة شكوى جديدة جراء تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية 1:45 دقيقة سانتا في الكولومبي إلى دور المجموعات 1:08 دقيقة أتلتيكو مينيرو يعود بتعادل ثمين من أرض ميوناريوس 0:31 دقيقة غريزليز يوقف مورانت أربع مباريات إضافية على الأقل