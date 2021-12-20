وغاب بوكر عن الملاعب بسبب إجهاد في أوتار الركبة اليسرى، لكنه أظهر رغبة سريعة في العودة إلى سابق تألقه فأحرز أربع ثلاثيات، إضافة إلى ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة في 26 دقيقة من اللقاء الذي هيمن عليه صنز وتقدم بفارق 29 نقطة مع نهاية النصف الأول.

يملك صنز الرصيد الأفضل في الدوري، فضلاً عن فوزه بـ 23 مباراة من أصل آخر 25، بما فيها 14 فوزاً متتاليا على أرضه.

كذلك، أحرز جافايل ماكغي 19 نقطة ولاندري شاميت 15، فيما أضاف دياندري أيتون 15 نقطة مع 15 متابعة.

في الجانب الآخر، أحرز مايلز بريدجز 26 نقطة وكيلي أوبر 18 لصالح تشارلوت الذي تلقى خسارته الثامنة في آخر 11 مباراة.

شيكاغو بولز يهزم ليكرز

وفي شيكاغو، سجّل ديمار ديروزن 38 نقطة بعدما غاب لأسبوعين بسبب بروتوكول كوفيد-19، ليقود شيكاغو بولز إلى الفوز على لوس انجليس ليكرز بنتيجة 115-110.

سجّل المونتينغري نيكولا فوشيفيتش 19 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف لاعب ليكرز السابق لونزو بول 19 نقطة ليعود بولز الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

خاض بولز مباراته الأولى منذ 11 كانون الاول/ديسمبر إثر تأجيل مواجهتين له بسبب إجراءات كوفيد-19.

سجّل لليكرز ليبرون جيمس 31 نقطة، وأضاف كارميلو أنتوني 21 نقطة وراسل وستبروك 20، لكن ذلك لم يجنب فريقهم خسارته الثانية على التوالي.

وفي ممفيس، سجّل داميان ليلارد 17 من نقاطه الـ 32 في الربع الأول ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز الى فرملة ممفيس غريزليز والتغلب عليه 105-100.

وضمن مباريات الاحد أيضَا، سجّل ساديك بي 26 نقطة ليوقف ديترويت بيستونز مسلسل هزائمه الذي وصل الى 14 مباراة متتالية بفوزه على ميامي هيت 100-90.

أسهم حاميدو ديالو بفوز بيستونز بتسجيله 15 نقطة مع سبع متابعات.

هذا الفوز هو الأول لديترويت منذ تغلبه على إنديانا بايسرز في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

سجّل لهيت ماكس ستروس 24 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، وأضاف كايل لوري 19 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

