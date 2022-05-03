أخمد فينيكس صنز بريق نجم دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش عندما تغلب عليه 121-114، فيما أحبط ميامي هيت بقيادة تايلر هيرو وبام أديبايو الضيف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالفوز عليه 106-92 الإثنين في اولى مواجهات الدور الثاني للأدوار الإقصائية ("بلاي أوف") دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى ضمن نصف نهائي المنطقة الغربية، تابع فينيكس صنز، أفضل فريق في الدوري العادي، عروضه الجماعية الرائعة وحقق فوزا مستحقا على ضيفه دالاس مافريكس، رغم تألق نجم الأخير دونتشيتش صاحب 45 نقطة مع 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وسيطر صنز على مجريات المباراة منذ البداية وكسب أرباعها الثلاثة الأولى 35-25 و34-31 و27-23، حتى أنه تقدم بفارق 21 نقطة في الربع الثالث.

وانتفض مافريكس في الربع الأخير بفضل تألق دونتشيتش ونجح في تقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل دقيقة من نهاية المباراة، لكن أصحاب الأرض نجحوا في الخروج بها إلى بر الأمان.

وتخطى الخماسي الأساسي في تشكيلة صنز حاجز النقاط العشر وكان أفضلهم لاعب الارتكاز ديأندري أيتون صاحب 25 نقطة وثماني متابعات.

وأضاف ديفن بوكر 23 نقطة مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وكريس بول 19 نقطة وميكال بريدجز 13 نقطة مع سبع متابعات وجاي كراودر 11 نقطة مع ثماني متابعات.

وتألق أيضا البديل كامرون جونسون بتسجيله 17 نقطة مع خمس متابعات.

في المقابل، برز البديل الألماني ماكسي كليبر في صفوف مافريكس برصيد 19 نقطة، ووحدهما دوريان فيني-سميث (15 نقطة) وجايلن برونسون (13) تخطيا حاجز النقاط العشر الى جانب دونتشيتش بين الخماسي الأساسي.

ويملك صنز فرصة تعزيز تقدمه الأربعاء في المواجهة الثانية المقررة على أرضه، قبل الانتقال الى دالاس لخوض مواجهتين متتاليتين ضمن سلسلة من سبع مباريات يتأهل الفائز في أربع منها الى نهائي الغربية.

"فريق جيد حتى في غياب إمبيد"

وفي الثانية، استغل ميامي هيت غياب نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وهداف الدوري الكاميروني جويل إمبيد بسبب إصابة بكسر في مدار العين اليمنى وارتجاج في المخ، واستهل سلسلته في الدور الثاني بفوز ثمين.

وتعرض إمبيد للإصابة إثر تدخل بالكوع من مواطنه نجم تورونتو رابتورز باسكال سياكام في الدقائق الأخيرة من المباراة السادسة من سلسلتهما في الدور الأول للبلاي أوف الخميس والتي حسمها في صالحه 132-97 وبالتالي تقدم 4-2 وبلغ الدور الثاني.

وقلل مدرب ميامي هيت إريك سبويلسترا من غياب النجم الكاميروني، وقال "إنه فريق جيد جدا حتى بدون إمبيد".

وأضاف "لقد تمكنا من تنظيم صفوفنا في الشوط الثاني، فعلنا ذلك بقليل من التفكير والانضباط، وقد أشعل هذا الجهد الإضافي الجميع في الفريق".

ويدين هيت بفوزه إلى البديل هيرو صاحب 25 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، وبام أديبايو الذي حقق "دابل دابل" مع 24 نقطة و12 متابعة.

وقال هيرو "كان علينا فقط إيجاد طريقة لمواصلة الهجوم بعدما تألقنا دفاعيًا. نريد فقط الاستمرار في اللعب بشكل جيد والحفاظ على سير الأمور على هذا المنوال".

وأنهى خمسة لاعبين في ميامي المباراة بعشر نقاط أو أكثر حيث سجل جيمي باتلر 15 نقطة مع تسع متابعات وكل من غايب فنسنت وبي جاي تاكر 10 نقاط، فيما فعلها ثلاثة لاعبين فقط في صفوف سيكسرز هم توبياس هاريس (27 نقطة) وتايريز ماكسي (19) وجيمس هاردن (16 مع تسع متابعات).

وصمد سيكسرز في الشوط الأول حتى أنه أنهاه في صالحه بفارق نقطة واحدة 51-50، لكن هيت ضرب بقوة في الربعين الأخيرين 30-21 و26-20 تواليا وأنهى المباراة في صالحه.

وأعرب مدرب سيكسرز دوك ريفرز عن أسفه لعدم قدرة فريقه على وقف المد الهجومي لميامي خصوصا في الربع الثاني عندما حقق صاحب الأرض 13 محاولة متتالية، وقال "نعمل بهامش ضئيل للخطأ، لذا لا يمكننا إعطاء فريق 13 محاولة إضافية في غياب جويل ونعتقد أننا سنفوز بالمباراة".