في تورونتو، سجل فريد فانفليت 27 نقطة و12 متابعة ليقود رابتورز للفوز 119-100 على غولدن ستايت ووريرز المنقوص.

غاب العديد من نجوم ووريرز عن صفوفه بمن فيهم ستيفن كوري ودرايموند غرين اللذين يتواجدان مع الفريق في رحلة لسلسلة من مباريات خارج الديار، إلا أنهما لم يسافرا إلى كندا.

قرر المدرب ستيف كير أن يعيدهما إلى الديار بعد الفوز على بوسطن سلتيكس الجمعة بدلاً من خطر السفر وإصابتهما بفيروس كورونا، ما سيحتم عليهما أن يبقيا بالحجر في كندا.

كما غاب عن صفوف ووريرز أندري إيغوادالا، أوتو بورتر جونيور وأندرو ويغينز بسبب الإصابات.

وأتيح تسعة لاعبين فقط لووريرز خلال المباراة الخامسة من رحلة تستمر لمدة ثمانية أيام. فيما خاض رابتورز مباراته الأولى منذ أن تأجلت مواجهته ضد شيكاغو بولز الثلاثاء بسبب تداعيات كوفيد-19.

وشارك المبتدئ جوناثان كومينغا للمرة الأولى كأساسي مع ووريرز وكان أفضل مسجل في الفريق مع 26 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم.

تقدم رابتورز 25-10 في الدقائق الثماني الأولى، سجل خلالها فانفليت ثماني نقاط، كريس باوشر سبع وسكوتي بارنز الذي أنهى اللقاء مع 21 نقطة، ست.

قال كير بعد الخسارة "أعتقد أننا لعبنا بطريقة أفضل في الشوط الثاني ونافسنا بشكل أفضل. في الاول، لم نتمتع بالثقة المطلوبة".

14 خسارة تواليًا لديترويت

في مكان آخر، سجل كريستيان وود 21 نقطة و8 متابعات ليقود هيوستن روكتس للفوز 116-107 على مضيفه ديترويت بيستونز ملحقًا بالاخير الهزيمة الرابعة عشرة تواليًا.

قاد وود الذي كان يلعب ضد فريقه السابق، روكتس الذي وصل لاعبوه الخمسة الاساسيين الى عتبة العشر نقاط أقله.

قال مدرب روكتس ستيفن سيلاس بعد الفوز: "كنت قلقًا لأننا خضنا مباراتنا السادسة في غضون تسعة أيام ولعبنا عند الظهيرة. لاعبونا الأساسيون قاموا بانطلاقة رائعة للمباراة. جوش (كريستوفر) فرض الإيقاع وكريستيان كان رائعًا".

سجل إريك غودرون 18 نقطة وخمس متابعات، فيما أضاف غاريسون ماثيوز 16 وجاي شون تايت 11 لهيوستن. وحقق كينيون مارتن جونيور دابل دابل (10 نقاط و11 متابعة) من مقاعد البدلاء في أمسية سددها خلالها روكتس بنسبة 49.5%.

في المقابل، خسر بيستونز الكرة 20 مرة ونجح بعشر تسديدات فقط من أصل 36 محاولة ثلاثية. كان ساديك باي الافضل من جانبه مع 23 نقطة فيما حقق كايد كانينغهام 21 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

في بوسطن، سجل جوش ريتشاردسون 27 نقطة هي الاعلى له هذا الموسم، فيما أضاف جايسون تايتوم 25 ليقودا سلتيكس للفوز 114-107 على نيويورك نيكس.

وغاب قرابة ستة لاعبين عن كل فريق بسبب البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19.

كيمبا ووكر الذي لعب في صفوف بوطسن في آخر موسمين، بدأ مع نيكس وسجل 29 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم.

قال مدربه توم تيبودو "لعب جيدًا. هذا ما يجب أن يقوم به. إنه محترف ويتمتع بشخصية رائعة".

خسارة نتس على أرضه

كما مني بروكلين نتس متصدر الشرقية بالخسارة على أرضه ضد أورلاندو ماجيك 100-93، وسقط يوتا جاز ثالث الغربية أمام ضيفه واشنطن ويزاردز 109-103.

وغاب كيفن دورانت أفضل مسجل في الدوري هذا الموسم عن نتس بسبب البروتوكولات المتعلقة بالجائحة، ليقود روبن لوبيس أورلاندو ماجيك، وصيف القاع في المنطقة الشرقية، بتسجيله 20 نقطة و10 متابعات.

في يوتا، سجل برادلي بيل 37 نقطة ليقود واشنطن للفوز على جاز رغم تألق دونوفان ميتشل في صفوف الاخير مع 32 نقطة، إلا أن ذلك لم يجنب فريقه الخسارة الثانية تواليًا.

ليكرز يخسر ديفيس

وأعلن لوس أنجليس ليكرز بطل العام 2020 أن لاعب ارتكازه ونجمه أنتوني ديفيس أصيب بالتواء في الركبة اليسرى وسيغيب لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

وكان ديفيس تعرض للإصابة خلال الخسارة امام مينيسوتا تيمبروولفز الجمعة، عندما التحم بلاعب الخصم دايدن ماكدانيالز بعد تلقيه تمريرة من زميله ليبرون جيمس. وكان غادر المباراة لفترة وجيزة في وقت سابق بعد أن تعرض لالتواء في الكاحل.

وحقق ديفيس هذا الموسم معدل 23.3 نقطة، 9.9 متابعات و2.9 تمريرة حاسمة في 27 مباراة.

