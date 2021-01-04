روني صيقلي.. من عالم السلة إلى الموسيقى! من قبل beIN SPORTS January 4, 2021 19:58 3:29 دقيقة بعد سنوات عديدة أمضاها في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، اختار اللاعب السابق روني صيقلي وجهة أخرى مغايرةً تماماً بولوج عالم الموسيقى رغم بعض الانتقادات التي طالته. تقارير إخبارية كرة السلة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس أمير دولة قطر 0:50 دقيقة سانت إيتيان ينهي عقد حارس مرماه رُوفييه 0:25 دقيقة سفينسون مديراً فنياً جديداً لماينتس 0:35 دقيقة السماح بخمسة تغييرات في مواجهات كأس الرابطة 3:29 دقيقة روني صيقلي.. من عالم السلة إلى الموسيقى! 0:52 دقيقة اليابان تتجه إلى إعلان حالة الطوارئ 0:37 دقيقة العطية بطلاً للمرحلة الثانية من رالي داكار 0:37 دقيقة سولشاير يضم فليتشر لجهازه الفني 0:40 دقيقة استمرار العمل في ملاعب مونديال قطر 2022 1:22 دقيقة كأس العالم للأندية: الإعلان عن أسماء الحكام