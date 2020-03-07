وأعلنت شبكة "أي إس بي إن" الجمعة أن الفيروس الذي ينتشر بسرعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة قد يؤدي لإقامة المباريات بلا جمهور.

وفي الوقت التي تضع فيها مختلف الدوريات المحترفة في الولايات المتحدة خطط طوارىء لمكافحة فيروس كورونا، أرسلت رابطة أندية كرة السلة الأميركية رسالة حصلت على نسخة منها شبكة "أي إس بي إن" تطالبهم فيها البدء بوضع خطط معينة لإقامة مبارياتها مع تواجد فقط "الأشخاص الضروريين" لإجرائها، حتى أنّه لن يسمح للصحافيين بالقيام بتغطية هذه المباريات التي ستقام من دون جمهور.

كما تتضمن الرسالة ضرورة أن تستعد الأندية لفحص حرارة اللاعبين، الجهاز الفني للفرق، الحكام وكلّ شخص يمكن أن يتواجد في المباريات.

ولقي 12 شخصاً حتفهم في الولايات المتحدة جراء إصابتهم بفيروس كورونا بينهم 11 فقط في منطقة سياتل في ولاية واشنطن بالإضافة إلى تشخيص 200 حالة أخرى.