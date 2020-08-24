لحق تورونتو رابتورز حامل اللقب ببوسطن سلتيكس إلى الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد أن حسما مواجهتيهما مع بروكلين نتس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 4-0، فيما خطف السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش الأضواء مجددا بقيادته دالاس مافريكس إلى الفوز بثلاثية قاتلة.

وكان سلتيكس أول من يحجز بطاقته الى الدور الثاني إن كان في المنطقة الشرقية أو الغربية بعدما حسم أولى مباريات الأحد بفوزه على بروكلين نتس 110-106 في المباراة الرابعة بينهما لينهي السلسلة 4-0، ثم سرعان ما عرف هوية الفريق الذي سيواجهه في الدور الثاني اعتبارا من الخميس بعد أن حذا رابتورز حذوه بفوزه الساحق في مباراته الرابعة مع سيكسرز 150-122.

وهذه المرة الأولى التي يتمكن فيها بوسطن من إنهاء سلسلة في البلاي أوف ضد فيلادلفيا من دون أن يخسر أي مباراة، وذلك من أصل 15 مواجهة بين الفريقين في الأدوار الإقصائية.

ويدين الفريق الأخضر الأسطوري بحسمه المواجهة الرابعة في هذه السلسلة الى كمبا ووكر وجايسون تايتوم، إذ سجل الأول 32 نقطة والثاني 28 مع 15 متابعة في لقاء حُسِم في أواخر الربع الثالث وأوائل الربع الأخير حين تقدم فريق المدرب براد ستيفنز بفارق 17 نقطة 96-79.

وستكون المرة الأولى التي يتأهل فيها ووكر الى الدور الثاني بعد أن انتهى مشواره مرتين عند الدور الأول خلال المواسم الثمانية التي أمضاها مع تشارلوت هورنتس، وهو علق على هذا الموضوع بالقول "الشعور جميل. لكن العمل لم ينته. لقد فزنا بسلسلة لكن تنتظرنا أخرى أصعب بكثير".

وإدراكا منهم بأن المشوار سينتهي باكرا في حال الخسارة، كافح لاعبو سيكسرز بقيادة الكاميروني جويل إمبيد (30 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة)، وكانوا متخلفين بفارق نقطتين فقط في الدقائق الأخيرة من الربع الثالث، لكن بوسطن أحبط عزيمتهم بتسجيله 12 نقطة متتالية دون رد من فريق المدرب بريت براون.

وعلى رغم خسارته جهود نجمه كايل لاوري في الربع الأول بسبب التواء في الكاحل، حسم رابتورز مواجهته الرابعة مع نتس بفوز ساحق 150-122، منهيا السلسلة من دون خسارة أي مباراة لأول مرة في تاريخ مشاركاته في الأدوار الإقصائية. كما إنها المرة الأولى التي يصل فيها الى 150 نقطة في البلاي أوف.

وتألق بدلاء رابتورز بتسجيلهم 100 نقطة في اللقاء، وهو أمر لم يتحقق في تاريخ الدوري منذ أن بدأت الاحصاءات موسم 1970-1971، إن كان في الموسم المنتظم (94 نقطة كانت أعلى مساهمة من البدلاء) أو في الأدوار الإقصائية (86 نقطة).

وكان البديلان نورمن باول والإسباني سيرج إيباكا الأفضل في اللقاء بعد أن سجل الأول 29 نقطة والثاني 27 مع 15 متابعة، وأضاف تيرنس ديفيس 14 ومات توماس 12، فيما كان الكاميروني باسكال سياكام الأفضل بين اللاعبين الخمسة الذين بدأوا اللقاء بتسجيله 20 مع 6 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

دونتشيتش يختبر "أفضل المشاعر كلاعب"

وبفوزه الحادي عشر من أصل 12 مباراة خاضها في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا حيث يستكمل الموسم خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19"، أكد رابتورز مرة أخرى أنه سيكون الرقم الصعب هذا الموسم على رغم خسارته جهود كواهي لينارد الذي قاده الموسم الماضي الى اللقب الأول في تاريخه قبل أن يتركه للانتقال الى لوس أنجليس كليبرز الذي خسر الأحد مباراته الرابعة مع دالاس مافريكس 133-135 بسلة قاتلة للمتألق دونتشيتش في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي.

وبعدما كان الشك يحوم حول مشاركته في اللقاء بسبب تعرضه لالتواء في كاحله الأيسر خلال المباراة الثالثة التي خسرها مافريكس 122-130، فرض دونتشيتش نفسه مجددا كأحد أفضل نجوم الدوري، فارضا التعادل على كليبرز 2-2 بعد أن حقق الـ"تريبل دابل" الثاني تواليا بتسجيله 43 نقطة مع 17 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

واعتقد كليبرز أنه تقدم 3-1 وبات على مشارف التأهل الى نصف نهائي المنطقة الغربية حين وضعه ماركوس موريس في المقدمة بثلاثية في آخر 9 ثوان من الشوط الإضافي، لكن دونتشيتش "يعشق الدراما" بحسب مدربه ريك كارلايل و"شاب يعيش من أجل هذه اللحظات".

وسدد السلوفيني ثلاثيته القاتلة وهو بعيد قرابة متر عن القوس، مختبرا "أحد أفضل المشاعر التي راودتني كلاعب. إنه أمر مميز جدا".

وبالنسبة لزميله تراي بورك، فإن دونتشيتش "لاعب كبير. لقد سبق له أن أثبت ذلك في هذا الدوري".

ولعب السلوفيني دورا حاسما في قيادة فريقه لأكبر عودة في تاريخ مشاركاته في البلاي أوف بعد أن كان متخلفا بفارق 21 نقطة في الربع الثاني، قبل أن يستلم زمام المبادرة في الربع الثالث بتسجيله 16 نقطة من دون أي رد لكليبرز، ثم وسع الفارق الى 12 نقطة في الربع الأخير قبل أن يعود الأخير بقوة ويدرك التعادل 121-121 برمتين حرتين للو وليامز (36 نقطة في اللقاء) قبل 50,6 ثانية على نهاية الوقت.

وبعد أن فشل دالاس في الاستفادة من الاستحواذ التالي للكرة، حصل كليبرز على فرصة حسم اللقاء وتفادي التمديد لكن المحاولة الثلاثية للينارد (32 نقطة مع 9 متابعات في اللقاء) في آخر 0,2 ثانية لم تجد طريقها الى السلة.

ميتشل ينضم إلى جوردان وأيفرسون وتشامبرلاين

وفي المنطقة الغربية أيضا، بات يوتا جاز على بعد فوز من ضمان بطاقته الى الدور الثاني بعد أن تقدم على دنفر ناغتس 3-1 بالفوز عليه 129-127، في مباراة تاريخية لدونوفان ميتشل الذي انضم الى العظماء مايكل جوردان والن أيفرسون وويلت تشامبرلاين بتسجيله 51 نقطة، بينها 18 في الربع الأخير.

وسبق لميتشل أن سجل 57 نقطة في المباراة الأولى من هذه السلسلة، ليكون بذلك أحد أربعة لاعبين فقط في تاريخ الدوري بـ50 نقطة أو أكثر لمباراتين أو أكثر في الأدوار الإقصائية.

ونجح ميتشل في 15 من محاولاته الـ27 وبـ17 رمية حرة من أصل 18، رافعا معدله في المباراة الواحدة خلال هذه السلسلة الى 39,5 نقطة، ليلعب دورا حاسما في وضع فريقه على مشارف التأهل الى الدور الثاني وإقصاء دنفر الذي تألق في صفوفه الكندي جمال موراي بتسجيله 50 نقطة من دون أن يجنبه ذلك الهزيمة.