ديفيس تفاجأ من إيقاف ليبرون جيمس من قبل beIN SPORTS November 24, 2021 14:54 1:27 دقيقة قال لاعب ليكرز أنتوني ديفيس عقب مباراة فريقه مع نيويورك نيكس، إنه لم يتوقع أبدا إيقاف زميله ليبرون جيمس كما تحدث عن معاناته من الحُمّى قبل المباراة. تقارير إخبارية ليبرون جيمس NBA الدوري الأميركي للمحترفين أنتوني ديفيس -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة أزمة مالية خانقة تهدد الدوري الإيطالي بالإفلاس 2:47 دقيقة استقالة أدفوكات مبعث قلق لأسود الرافدين 1:16 دقيقة سانشيز يؤكد جاهزية العنابي للمشاركة في كأس العرب 2:22 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الأربعاء في الـ"NBA" 1:27 دقيقة ديفيس تفاجأ من إيقاف ليبرون جيمس 2:53 دقيقة الـ"سيري أ" والاتحاد يبحثان عن حل للأزمة المالية 1:14 دقيقة أليغري يعلق على خسارة يوفنتوس الثقيلة أمام تشيلسي 0:30 دقيقة سان جيرمان ومانشستر سيتي | معلومات البث المباشر 1:39 دقيقة هويبيرغ يؤكد استعداده الدائم للتضحية من أجل فريقه 0:50 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تؤيد البرلمان الأوروبي