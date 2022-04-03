سجل دونتشيتش (23 عامًا) 32 نقطة، 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات ليعود مافريكس إلى الانتصارات بعد سقوطه أمام واشنطن ويزاردز الجمعة.

وقدم دالاس أداء جماعيًا بعد أن تجاوز ستة لاعبين عتبة العشر نقاط، أفضلهم بعد السلوفيني، دوايت باول مع 22 وريجي بولوك مع 16.

وحقق دالاس، الضامن تأهله إلى الأدوار الاقصائية، انتصاره الـ49 هذا الموسم مقابل 30 خسارة ليبقى خامسًا في المنطقة الغربية.

من جهته، مني باكس بالخسارة الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام لوس أنجليس كليبرز، وهو يحتل المركز الثالث في الشرقية بسِجِل 48-30 وسبق أن ضمن تأهله إلى "بلاي أوف".

كان أنتيتوكونمبو الأفضل في ميلووكي مع 28 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف جرو هوليداي 20.

وفي مباراة أخرى مبكرة الأحد، فاز بوسطن سلتيكس 144-102 على ضيفه واشنطن ويزاردز على ملعب "تي دي غاردن".



ليكرز يبتعد عن البلاي أوف



ومني لوس أنجليس ليكرز في غياب نجمه نجمه ليبرون جيمس الذي يعاني من اصابة في كاحله، بخسارته السادسة تواليا وكانت امام دنفر ناغتس 118-129 في مباراة كان نجمها الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 38 نقطة مع 18 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وباتت مهمة ليكرز صعبة في بلوغ البلاي أوف اذ يحتل المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية متخلفا بفارق فوزين عن سان انتونيو الفائز على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-92، ولم يتبق سوى أربع مباريات في الدوري المنتظم.

وحجز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يحجز مكانه في الأدوار الإقصائية بعد فوزه على أرض كليفلاند كافالييرز 112 – 108، ليصبح رابع فريق يتأهل عن المنطقة الشرقية بعد ميامي وبوسطن وميلووكي.