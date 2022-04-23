

في المباراة الأولى وعلى ملعب "ستايت فارم أرينا"، حسم أتلانتا فوزه الأول في هذه السلسلة بفضل سلة قاتلة قبل 4 ثوانٍ من النهاية من نجمه تراي يونغ ليقلص الفارق بينه وبين ميامي إلى 1-2.

قال يونغ الذي أنهى اللقاء مع 24 نقطة و8 تمريرات حاسمة و4 متابعات "أردت فقط الذهاب إلى السلة".



يونغ الحاسم



وأضاف "كنت أعلم أنه لم يتبقَ سوى 10 ثوانٍ، لم أكن أرغب في التسديد من المسافة البعيدة. لذلك حاولت الوصول إلى السلة للحصول على خطأ أو تقديم تمريرة".

واعتقد هوكس أنّه يتوجه لتحقيق فوزه الثالث توالياً وحسم إلى حدّ كبير السلسلة بعدما دكّ سلة مضيفه في الربع الثالث بـ 21 نقطة توالياً من دون أن يسمح له بالتسجيل، ما سمح له بالتقدم 84-68.

سجل أنتوني ليون توكر (11 نقطة) ثلاثية قبل دقيقة من النهاية مانحاً التقدم لهيت 110-109، ليرد يونغ بسلة الفوز في حين شاهد منافسه جيمي باتلر (20 نقطة) رميته الثلاثية ترتد عن السلة عند الصافرة.

أكد الصربي بوغدان بوغدانوفيتش صاحب 18 نقطة من مقاعد البدلاء لأتلانتا "+يجب ألاّ نخسر هذه المباراة+ هذا ما كان يدور في ذهني طوال المباراة وبهذه الطريقة لعبنا خاصة خلال الربع الأخير".

وتابع اللاعب ابن الـ 29 عاماً والذي سجل ثلاث رميات عن المسافة البعيدة في اللحظات الحاسمة "الطريقة التي لعبنا بها من دون أن نستسلم قبل النهاية تظهر شخصية هذا الفريق".

وبرز في صفوف الخاسر تايلر هيرو مع 24 نقطة و7 متابعات، فيما أضاف زميله ماكس ستروس 20 واكتفى كايلي لاوري بـ 6 نقاط قبل أن يخرج من الملعب جراء تعرضه لإصابة في أوتار ركبته في الربع الثالث.

آلن الأبرز



على ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو، تمكن حامل اللقب باكس من تجاوز غياب كريس ميدليتون الذي لن يعود إلى الملاعب قبل نهاية الدور الأول من "بلاي أوف" على أقل تقدير، ليستعيد الأفضلية في السلسلة 2-1 بفوزه الكبير على بولز 111-81.

وبخلاف العادة، كان الأبرز لاعب الاحتياط غرايسون آلن في صفوف الفائز مع 22 نقطة و6 متابعات، فيما سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 18 نقطة وأضاف إليها 7 متابعات و9 تمريرات حاسمة وبوبي بورتيس 18 نقطة إلى 16 متابعة وأضاف جرو هوليداي 16 نقطة.

وبعدما قدّم أداء كبيراً في المباراة الثانية بتسجيله 41 نقطة ليعادل الكفة 1-1، اكتفى ديمار ديروزان نجم بولز في الثالثة بـ 11 نقطة فقط.

بول وأيتون يعوضان غياب بوكر

وعلى ملعب "سموثي كينغ سنتر" في نيو أورليانز، اعتمد فينيكس صنز وصيف البطل العام الماضي على كل من كريس بول ودياندري أيتون الذي سجل 28 نقطة لكل منهما، فيما مرر الأول 14 كرة حاسمة والتقط الثاني 17 متابعة، في غياب ديفن بوكر المصاب، ليفوز على مضيفه بيليكانز بفارق 3 نقاط 114-111 ويستعيد الأفضلية في السلسلة 2-1.

قال بول: "كنا نعلم أننا سنلعب بدون أفضل لاعب لدينا مع غياب +بوك+ لذا كان علينا جميعاً أن نكون على مستوى ذلك"،

مضيفاً "أنا سعيد لأننا فزنا".

وأنهى صنز الموسم العادي مع أفضل سجل بتحقيقه 64 فوزاً مقابل 18 هزيمة.



وكان الأفضل في صفوف الخاسر برندون إنغرام مع 34 نقطة و7 متابعات، فيما أضاف زميله كريستيان جيمس ماكولوم 30 نقطة.