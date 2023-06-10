وسيكون ناغتس قادراً على حسم اللقب، بحال فوزه في المباراة الخامسة على أرضه الإثنين، علماً ان الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يتوّج خلفاً لغولدن ستايت ووريرز.

تألق آرون غوردون مع الضيوف مسجلاً 27 نقطة، وأضاف نجم الفريق الأوّل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة و12 متابعة والبديل بروس براون 21.

وكان فوزاً مقنعاً لدنفر الذي تفوّق في جميع نواحي اللعب، تحت أنظار عدة نجوم على غرار لاعبي كرة القدم البرازيلي نيمار والفرنسي بول بوغبا، الممثل فوريست ويتيكر، مغني الراب ليل واين والبطل السابق للألعاب القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماغريغور.

وإلى نسبته المرتفعة بالتسجيل (11 من 15)، التقط غوردون 7 متابعات ومرّر 6 كرات حاسمة، فيما أضاف النجم الآخر الكندي جمال موراي 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

ولدى ميامي، كان نجمه جيمي باتلر أفضل مسجل مع 25 نقطة وأضاف لاعب الارتكاز بام أديابيو 20 نقطة و11 متابعة.

