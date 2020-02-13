وبحسب كشف شهادات الوفاة الصادرة عن إدارة الصحة العامة في مقاطعة "لوس أنجلوس" فإن كوبي وجيانا دفنا في مقبرة "Pacific View Memorial Park" في "كورونا دل مار" بكاليفورنيا دون حضور المصورين. وأدرجت الشهادات أسباب الوفاة كصدمة حادة، وأشارت إلى تحطم المروحية في الـ26 من يناير في تلال "كالاباساس".



هذا ومن المقرر أيضاً أن يقام حفل تأبيني لكوبي براينت يوم الـ24 من الشهر الحالي، حيث تمت دعوة جميع محبي النجم الراحل للحضور. كما سيتم كشف النقاب عن نصْب تذكاري لكوبي براينت.