وتأثر كليبرز كثيراً بغياب نجمه كواهي لينارد بسبب إصابة في فكه تعرض لها الجمعة بعد اصطدام غير مقصودة مع زميله الإسباني سيرج إيباكا وتمت معالجتهم على إثرها بثماني غرز.

واستسلم كليبرز بسرعة رهيبة أمام اللعب السريع للضيوف الذين ضربوا بقوة منذ البداية فحسموا الربعين الأول والثاني في صالحهم بفارق كبير 36-13 و41-14 لينهوا الشوط الاول بفارق 50 نقطة (77-27).

واستيقظ أصحاب الأرض نسبيا في الربع الثالث بتسجيلهم 10 نقاط متتالية ووقفوا ندا امام ضيوفهم فكسبوه بفارق ثلاث نقاط فقط (30-27) سرعان ما عوضها مافريكس في الربع الأخير بكسبه بفارق 4 نقاط (20-16)، لينهي المباراة في صالحه بفارق 51 نقطة (127-73).

ويدين مافريكس بفوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين امام فينيكس صنز والقطب الاخر لمدينة لوس أنجليس، ليكرز حامل اللقب، إلى عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 24 نقطة وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الـ"تريبل دابل" مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وساهم كل من جوش ريتشاردسون وتيم هارداواي أيضا في فوز مافريكس حيث سجل الاول 21 نقطة وأضاف الثاني 18 نقطة.

وقدم لاعبو كليبرز، أحد المرشحين للفوز باللقب، أداًء مخيبًا وتعرضوا للخسارة الاولى هذا الموسم بعد بداية قوية حققوا خلالها انتصارين خارج القواعد على ليكرز ودنفر ناغتس.

وكان بول جورج أفضل المسجلين في صفوف كليبرز برصيد 15 نقطة، وأضاف الإسباني سيرج إيباكا 13 نقطة مع تسع متابعات.

وعلق أسطورة كرة السلة الاميركية السابق إرفينغ "ماجيك" جونسون على فارق الـ50 نقطة في الشوط الأول وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري، قائلاً في تغريدة على تويتر "لم أر في حياتي مثل هذا الفارق في تاريخ الدوري وكليبرز يلعب على أرضه".



ثلاثة انتصارات لكافالييرز وبيسرز

وتابع كليفلاند كافالييرز، بطل 2016، بدايته القوية وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-94.

وفرض آندري دروموند نفسه نجمًا في صفوف كافالييرز بتسجيله 24 نقطة مع 14 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة وثلاث "سرقات" للكرة.

وحذا بيسرز حذو كافالييرز وحقق بدوره انتصاره الثالث تواليًا عندما تغلب على ضيفه بوسطن سلتيكس 108-107 بفضل 25 نقطة لمالكولم بروغدون وهي الغلة ذاتها لنجم بوسطن جايسون تايتوم مع 11 متابعة دون ان يجنب فريقه الخسارة الثانية تواليا.

وأوقف تشارلوت هورنتس الانطلاقة القوية لبروكلين نتس عندما تغلب عليه 106-104 محققاً فوزه الأول هذا الموسم وملحقاً بضيفه الخسارة الاولى هذا الموسم.

ويعود الفضل في فوز هورنتس الى غوردون هايوارد الذي سجل 28 نقطة، وأضاف تيري روزيير، زميله في بوسطن سلتيكس، 19 نقطة وبي.جاي. واشنطن 14 نقطة مع 12 متابعة.

وقال هايوارد الذي انتقل الى هورنتس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قادما من سلتيكس "إنه فوز لا يصدق بالنسبة لنا.

ولم ينفع بروكلين نتس الذي بات اول فريق منذ ليكرز موسم 2008-2009 يفوز في مباراتيه اأوليين بفارق 20 نقطة أو أكثر، تألق نجميه كيفن دورانت وكايري إرفينغ بتسجيلهما 29 و25 نقطة على التوالي.

وواصل لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 127-91، بفضل 20 نقطة لكايل كوزما و18 نقطة مع تسع متابعات لنجمه ليبرون جيمس.

وحقق غولدن ستايت بطل الموسمين قبل الماضيين فوزه الأول هذا الموسم في ثالث مباراة على التوالي خارج قواعده عندما تغلب على مضيفه شيكاغو بولز 129-128.

وفرض ستيفن كوري نفسه نجما للمباراة بتسجيله 36 نقطة لغولدن ستايت الذي استمر غياب نجمه الاخر درايموند غرين بسبب الاصابة، وأضاف أندرو ويغينز 19 نقطة مع تسع متابعات والبديل اريك باسكال 15 نقطة.

وتلقى ووريرز ضربة موجعة جديدة باصابة لاعب ارتكازه ماركيز كريس بكسر في كاحل قدمه اليمنى وسيضطر الى الخضوع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب مدة طويلة، ليضاف إلى النجم كلاي طومسون الذي سيغيب عن الموسم بأكمله بسبب اصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال فترة الاستعدادات للموسم الجديد علماً بانه غاب عن اغلب فترات الموسم الماضي بسبب قطع في وتر اخيل.

وانتكس ميلووكي باكس، صاحب افضل سجل في الدوري المنتظم الموسم الماضي، مجددا بخسارته امام مضيفه نيويورك نيكس 110-130.

وهي الخسارة الثانية لباكس بعد الأولى أمام بوسطن سلتيكس في المباراة الافتتاحية مقابل فوز على ووريرز الجمعة.

وبرز الثنائي جوليوس راندل وإلفريد بايتون في صفوف الفائز بـ29 نقطة مع 14 متابعة للاول و27 نقطة للثاني، فيما تألق العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو كعادته في صفوف باكس بتسجيله 27 نقطة و13 متابعة.

وفي باقي المباريات، خسر واشنطن ويزاردز امام أورلاندو ماجيك 113-120، وساكرامنتو كينغز امام فينيكس صنز 100-116، وفاز نيو أورليانز بيليكانز على سان انتونيو سبيرز 98-95.