

وبصرف النظر عن النتيجة، احتفلت الجماهير بالفريقين بعد تحطيمها الرقم القياسي لعدد الحضور البالغ 62,046 متفرجاً لمباراة في الموسم المنتظم في 27 آذار/مارس 1998، جمعت شيكاغو بولز وأسطورته مايكل جوردان مع أتلانتا هوكس على ملعب جورجيا دوم.

وكان جوردان بول الأغزر بعدد نقاط الفائز (25) عبد نزوله بديلاً، تلاه دونتي ديفنتشنتسو (22)، في ظل تألق احتياطيي غولدن ستايت.

وصبّ العرض الفني في مصلحة الضيوف، فسجل النجم العائد ستيفن كوري 15 نقطة، وأضاف كلاي تومسون والكندي أندرو ويغينز 16، علماً أن ثمانية من لاعبي غولدن ستايت سجّلوا 10 نقاط أو أكثر.

وكان فوزاً محفّزاً خارج قواعد ووريرز الذي عانى هذا الموسم بعيداً عن ملعبه.

كما كانت ليلة مؤثرة من الناحية العاطفية لستيف كير مدرب ووريرز الذي حمل ألوان سبيرز في أربعة مواسم أحرز خلالها لقبين في الدوري المرموق.

قال كير الذي قوبل بتصفيق حار قبل المباراة لدى عرض مقطع فيديو تكريمي له على شاشة الملعب "تقديم المباراة كان استعراضياً".

تابع "أن تحصل على تكريم 68 ألف متفرّج يصيبك بالقشعريرة".

ووصف كير الأجواء بـ"الرائعة" على غرار مدرب سبيرز المخضرم غريغ بوبوفيتش الذي قال إنه نصح لاعبيه الشبان "بخوض المباراة فقط وعدم القلق من أي شأن آخر".

ولدى سبيرز، كان الموزّع تري جونز أفضل مسجّل (21)، بيد أن ووريرز تقدّم بفارق خمس نقاط بعد الربع الأوّل وبقي في الطليعة طوال المباراة.

قال بوبوفيتش "استمتع المشاهدون، حتى حين كنا نتلقى الدروس. يبدو أنهم عاشوا وقتاً رائعاً".

تريبل دابل لسابونيس

وكان التقارب الفني أكثر حماوة في إنديانابوليس، حيث سجّل جون كولينز سلة الفوز لأتلانتا هوكس على إنديانا بيسرز 113-111، قبل سبعة أعشار من الثانية على نهاية الوقت.

وبكرة ساحقة (دانك)، منح ديجونتي موراي التقدّم لأتلانتا 108-107 قبل 2:08 دقيقتين من نهاية الوقت، ردّ عليها الكندي بينيديكت ماتوران (26 نقطة) قبل 58 ثانية على الختام مانحا بيسرز التقدّم.

زرع تراي يونغ رمية ثلاثية لأتلانتا، قبل أن يعادل بادي هيلد من رميتين حرتين 111-111، قبل 21.5 ثانية.

وفيما أهدر يونغ (26 نقطة و11 تمريرة حاسمة) في الرمق الأخير، التقط كولينز المتابعة وسجل سلة الفوز لهوكس.

وفي ساكرامنتو، حقق الليتواني دومانتاس سابونيس تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، ليقود كينغز إلى الفوز على ضيفه هيوستن روكتس 139-114.

وسجل سابونيس 19 نقطة، 15 متابعة و16 تمريرة حاسمة، فيما سجل ثلاثة لاعبين للفائز أكثر من عشرين نقطة.

وتابع الموزّع جايلن برانسون مستوياته المميزة في الآونة الأخيرة، عندما سجّل 34 نقطة، بينها أربع رميات حرة في آخر 14 ثانية، ليقود نيويورك نيكس إلى الفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 112-108.

أضاف للفائز المهاجم جوليوس راندل 23 نقطة و16 متابعة، فيما كان كايل كوزما الأفضل لدى ويزاردز مع 40 نقطة.

وتألق الفنلندي لاوري ماركانن خلال فوز يوتا جاز على أورلاندو ماجيك 112-108، بتسجيله 28 نقطة وتصديه لرمية ثلاثية للألماني فرانتس فاغنر قبل 5.8 ثوان على النهاية.

وفاز دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية (29-13)، على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 115-103، فيما تغلب نيو أورليانز بيليكانز، ثالث المنطقة، على مضيفه ديترويت بيستونز 116-110.

