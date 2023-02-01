اقترب "الملك" ليبرون جيمس خطوة إضافية من الرقم القياسي لعدد النقاط في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمسجل باسم كريم عبد الجبار، بتحقيقه "تريبل دابل" في فوز لوس أنجليس ليكرز على نيويورك نيكس في معقله "ماديسون سكوير غاردن" الثلاثاء 129-123 بعد التمديد.

وبات جيمس على بعد 89 نقطة من رقم عبد الجبار البالغ 38387، مؤكداً مرة أخرى أن أعوامه الـ38 لا تمنعه من مواصلة تألقه بعدما حقق الثلاثاء ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الأولى هذا الموسم.

وأنهى جيمس اللقاء بـ28 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، ليتقدم أيضاً الى المركز الرابع على لائحة أكثر اللاعبين تمريراً للكرات الحاسمة في تاريخ الدوري أمام مارك جاكسون والكندي ستيف ناش.

كما بات "الملك" أول لاعب في تاريخ الدوري يحقق "تريبل دابل" في كل من مواسمه العشرين لكنه "لم أصل الى هذه النقطة من مسيرتي من خلال التفكير بالأرقام القياسية أو عدد النقاط التي أسجلها..."، وفق ما أفاد بعد الفوز الرابع والعشرين لليكرز.

وشدد "كل ما أفعله هو أني ألعب اللعبة بالطريقة الصحيحة. أقارب المباراة كل ليلة وأنا أفكر حصراً بتشكيل تهديد ثلاثي من خلال التسجيل، المتابعات، التمريرات الحاسمة أو الدفاع، وبعدها ليحصل ما يحصل".

ولعب جيمس دوراً أساسياً في عودة فريقه الى سكة الانتصارات عقب هزيمتين على التوالي في رحلته الى الشرق أمام بوسطن سلتيكس وبروكلين نتس، وذلك بتمريره الكرة الحاسمة التي منح بها الألماني دينيس شرودر التقدم لليكرز 121-118 في الشوط الإضافي، ثم سجل بنفسه سلة توسيع الفارق الى 127-121 قبل 19 ثانية على النهاية.

وحظي "الملك" بمساندة كل من أنتوني ديفيس (27 نقطة) والوافد الجديد الياباني روي هاشيمورا (19 نقطة مع 9 متابعات) وراسل وستبروك (17 نقطة).

وكما حال جيمس، واصل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش تألقه، محققاً الـ"تريبل دابل" السادس عشر لهذا الموسم ليعزز صدارة دنفر ناغتس للمنطقة الغربية بالفوز على نيو أورليانز بيليكانز 122-113.

وأنهى يوكيتش اللقاء بـ26 نقطة مع 18 متابعة و15 تمريرة حاسمة، ليمنح فريقه فوزه السادس عشر من أصل 16 مباراة حقق فيها الصربي "تريبل دابل" هذا الموسم.

ولعب جمال موراي دوراً أساسياً أيضاً في الفوز الخامس والثلاثين لناغتس في 51 مباراة بتسجيله 32 نقطة، بينها 7 ثلاثيات، فيما ساهم كل من سي دجاي ماكولوم وهربرت جونز بالهزيمة التاسعة توالياً لبيليكانز بعدما سجل كل منهما 21 نقطة.

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ميلووكي باكس لفوزه الخامس توالياً والرابع والثلاثين هذا الموسم، بعدما سجل 34 نقطة مع 18 متابعة في الفوز الثأري 124-115 على تشارلوت هورنتس الذي أذل فريقه 138-109 خلال لقاء الفريقين في الأسبوع الأول من العام الجديد.

وفاز ميامي هيت على كليفلاند كافالييرز 100-97، ولوس أنجليس كليبرز على شيكاغو بولز 108-103.