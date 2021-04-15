ويبحث فيلادلفيا عن حسم صدارة المنطقة الشرقية والحصول على أفضلية الأرض في الأدوار الاقصائية.

وابتعد بفارق بسيط عن بروكلين، مع 38 فوزاً و17 خسارة، مقابل 37-18 لنتس.

وفيما سجّل إمبيد 13 من 29 محاولة والتقط 13 متابعة، شاهد تقدّم فريقه بفارق 22 نقطة يتقلّص في الربع الأخير.

وأضاف توبياس هاريس 26 نقطة والأسترالي بن سيمونز 17 نقطة و9 تمريرات حاسمة لسيكسرز الفائز في 3 مباريات توالياً.

في المقابل، لعب نتس دون هدافه الجديد جيمس هاردن الذي يتعافى من إصابة عضلية بفخذه، بالإضافة إلى النجم المخضرم كيفن دورانت.

وفي ظل غياب هاردن ودورانت، سجّل النجم الثالث كايري إرفينغ 37 نقطة و9 تمريرات حاسمة، وأضاف لاندري شاميت 17 وجيف غرين 15.

وشكّل إرفينغ إضافة متأخرة إلى تشكيلة بروكلين، بعد ابتعاده لـ"أسباب خاصة".

وخاض نتس معظم مبارياته هذا الموسم، دون أن يتمكن من جمع "الثلاثي الكبير"، لكنه يأمل في حضوره في الوقت المناسب في البلاي أوف.

وفي ظل تقدّم سيكسرز الكبير في الشوط الثاني، كان إمبيد يأمل في أن يحصل على راحة في الربع الأخير. لكن نتس كان له خطط مختلفة وقلّص فارق النقاط الـ22.

وبرغم غيابه نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، حقق ميلووكي باكس فوزه الثاني توالياً بنتيجة كبيرة على مينيسوتا تيمبروولفز 130-105، في ظل تألق كريس ميدلتون صاحب 27 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة في 25 دقيقة فقط.

وغاب يانيس، أفضل لاعب في الدوري مرتين، عن آخر ست مباريات لاصابة في ركبته. ورفع باكس رصيده إلى 34 فوزا و20 خسارة، في المركز الثالث ضمن الشرقية.



دونتشيتش المذهل



على وقع صافرة نهاية المباراة، بين مدافعَين وعلى قدم واحدة، أطلق النجم السلوفيني رمية مذهلة من خارج القوس منحت فريقه دالاس مافريكس سلة الفوز على أرض ممفيس غريزليز 114-113.

سلّة بالغة الروعة، دفعت ليبرون جيمس نجم الدوري وحامل اللقب مع لوس أنجليس ليكرز إلى التغريد "واو واو واو!!!!! لوكا دونتشيتش لست جاداً يا صاح!!".

بدوره، علّق دونتشيتش، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقاً، على سلته الرائعة، وعما إذا كان في موقع جيّد للتسديد "بصراحة، لا أتذكّر. كدت أقع. كنت محظوظاً".

وأنهى دونتشيتش المباراة برصيد 29 نقطة (25 في الشوط الثاني) و9 تمريرات حاسمة لدالاس، وأضاف العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس 21 نقطة.

وفي أوكلاهوما، جلس ستيفن كوري موزع غولدن ستايت ووريرز على مقاعد البدلاء في الربع الأخير، ليحرمه مدربه ستيف كير من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الرميات الثلاثية في مباراة واحدة.

زرع كوري 11 ثلاثية من 16 محاولة في 29 دقيقة، ليقود غولدن ستايت إلى فوز كبير 147-109. وكان في طريقه لتحطيم الرقم القياسي لزميله كلاي تومسون (14)، بيد أن مدربه فضّل اراحته.

لكنه أصبح اول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 10 ثلاثيات على الأقل في مباراتين توالياً، بعدما سجل 11 الاثنين في سلة دنفر.



نيويورك يحتوي زيون



وبعد تسجيله معدل 35 نقطة في آخر 3 انتصارات لنيواورليانز بيليكانز، اكتفى النجم الصاعد زيون وليامسون بـ25 نقطة في خسارة فريقه أمام نيويورك نيكس 106-116.

وإلى نقاطه الـ25، أضاف وليامسون 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، لكن دفاع نيكس احتواه وانتزع الكرة منه مرتين في الربع الأخير.

ويدين نيكس بفوزه الرابع توالياً إلى جوليوس راندل (32 نقطة و8 متابعات)، في المقابل انهزم تشارلوت هورنتس أمام كليفلاند كافالييرز 90-103.

وبرغم غياب الخماسي الأساسي في لوس أنجليس كليبرز، تخطّى فريق ولاية كاليفورنيا مضيفه ديترويت بيستونز 100-98، بعدما قلب تأخره بفارق خمس نقاط في آخر دقيقتين.

وسجل سلة الفوز ريجي جاكسون قبل ثانيتين لينهي المباراة برصيد 29 نقطة لكليبرز.

أما دنفر، فقد تفوّق على ميامي هيت 123-106، في مباراة برز فيها مايكل بورتر جونيور (25 نقطة و10 متابعات).





