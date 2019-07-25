وقال جورج الأربعاء: "لا ننظر إلى معركة مع لوس أنجليس. لدينا أهداف أكبر في اعتباراتنا"، مضيفاً "لا نفكر في ظل ليكرز. نريد حمل اللقب وسنقوم ببناء أمة كليبرز على طول الطريق".

وعقد لينارد مع كليبرز أكبر صفقة انتقال حر الصيف الجاري، بتركه تورونتو رابتورز بعد قيادته إلى لقبه الأول، فيما جاء جورج بصفقة ضخمة من أوكلاهوما سيتي بطلب من لينارد.

وقال لينارد: "أنطلق في رحلتي الجديدة. مستقبل هؤلاء الشبان رائع. أردت دوماً اللعب إلى جانب بول. شابان من لوس أنجليس. لعبنا سوياً في الشارع. الآن نحن في كليبرز".

وأضاف: "لدينا شيء مميز. أعتقد أنه بمقدورنا صنع التاريخ".

وأصبح تقديم الفريق وخصوصاً لينارد وجورج من قبل مالك النادي الملياردير ستيف بالمر منتشراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام بالمر (63 عاماً)، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، بالصراخ فرحاً متوعّداً بالمنافسة على لقب الدوري: "أنا متحمس جداً للتواجد هنا اليوم. هذا أمر رائع. رائع حقاً".

وبدرجة أقل من الحماس، أظهر جورج ولينارد توقهما لخوض الموسم المقبل مع كليبرز حيث سيحمل الأول الرقم 13 والثاني الرقم 2.

قال جورج بعد شكره فريقه السابق ثاندر لإتمام الصفقة: "أنا سعيد جداً ومتحمس للعودة إلى منزلي. في نهاية المطاف أعادوني إلى لوس أنجليس. أقدّر ذلك فعلاً".



كليبرز تفوّق على ليكرز أخيراً

وضعت شركات المراهنات كليبرز في المركز الثاني على لائحة المرشحين لإحراز اللقب، بفارق بسيط عن لوس أنجليس ليكرز الذي يضم "الملك" ليبرون جيمس والقادم الجديد أنتوني ديفيس.

وأحرز ليكرز 16 لقباً في الدوري لكنه غاب عن منصة التتويج منذ 2010 مع نجمه المعتزل كوبي براينت.

وبدلاً من الانضمام إلى ليكرز، اختار لينارد كليبرز الذي لم يتخط الدور الثاني من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" منذ تأسيسه عام 1970 تحت اسم بوفالو برايفز.

لكن في السنوات السبع الماضية، فاز كليبرز بمباريات أكثر من ليكرز، وهي نزعة يأمل لينارد في متابعتها "في السنوات القليلة الماضية، كان كليبرز أفضل. سيلفتون الانتباه، فليكرز أحرز البطولات لسنوات طويلة".

وتابع: "من يعرف كيف سيقلب كليبرز الأمور؟ لست مركزاً على ذلك. أريد فقط الفوز. هدفي أن أسعد الناس. إذا فزنا ولم نحصل على تغطية كافية لن يزعجني هذا الأمر".

ورداً على سؤال حول القوة المتنامية للاعبي الدوري لإجبار أنديتهم على إبرام صفقات انتقال، قال جورج: "طالما هناك احترام متبادل بينهما (النادي واللاعب) فلا حرج في ذلك".



إلهام الجيل المقبل

مع تواجد لاعبين من الأفضل دفاعياً في الدوري، يأمل جورج في تغيير ديناميكية كليبرز للعمل في الاتجاهين بدلاً من التركيز فقط على الهجوم.

وقال جورج (29 عاماً) الذي بدأ مسيرته مع إنديانا بيسرز وأبقى على بنود العقد الذي وقعه في 2018 مع ثاندر لأربعة أعوام مقابل 136.9 مليون دولار: "يمكنني أنا وكاواي إلهام الجيل المقبل، للعب بجهد كبير على طرفي الملعب".

ولفتت نواة الفريق الحالي لينارد وجورج، فقال الأخير: "الجميع رفع من مستوى لعبه. الصداقة الحميمة والعمل الجاد أمور حفزتنا على القدوم إلى هنا".

بدوره، عبّر لينارد (28 عاما)، المتوج أيضاً باللقب مع سان أنتونيو سبيرز عام 2014 وخاض موسماً يتيماً مع رابتورز أحرز خلاله اللقب وجائزة أفضل لاعب في النهائي، عن سعادته لعدم تسريب مفاوضات انتقاله إلى العلن "كانوا صادقين في كلمتهم. لا شيء في العلن. أشعر بأنه كان قراراً جيداً لي".

وتابع اللاعب القادم لثلاثة أعوام بعقد بلغ 103,1 مليون دولار: "العلاقة جيدة. يسيرون بجدية في الاتجاهين. يريدون الفوز. هذه عقليتي التنافسية عندما أدخل أرض الملعب. سأمرر الكرة إلى لاعب آخر. هذه هي الثقافة هنا".

وختم: "سيكون اللعب جماعياً. يتطلب الأمر 15 لاعباً للقيام بذلك".