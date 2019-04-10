راسل ويستبروك نجح في تحقيق ِ التربل دبل الثالث والثلاثين له خلال الموسم ِ باحرازه تسعًا وعشرين نقطة ، في حين سجل بول جورج ثلاثية ً في الثواني الاخيرة أسهمت بتقدم في تقدم ثاندر الذي كان متأخرًا بفارق أربعَ عشرة نقطةً في الربع الرابع / ليُحقق بذلك الفريق ُ الفوزَ الرابعَ تواليا ويتقدمَ إلى المركز السادس في ترتيبِ المنطقة الغربية.
ثاندر يتغلب على روكتس ويتقدم للمركز السادس في المنطقة الغربية
راسل ويستبروك نجح في تحقيق ِ التربل دبل الثالث والثلاثين له خلال الموسم ِ باحرازه تسعًا وعشرين نقطة ، في حين سجل بول جورج ثلاثية ً في الثواني الاخيرة أسهمت بتقدم في تقدم ثاندر الذي كان متأخرًا بفارق أربعَ عشرة نقطةً في الربع الرابع / ليُحقق بذلك الفريق ُ الفوزَ الرابعَ تواليا ويتقدمَ إلى المركز السادس في ترتيبِ المنطقة الغربية.
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