راسل ويستبروك نجح في تحقيق ِ التربل دبل الثالث والثلاثين له خلال الموسم ِ باحرازه تسعًا وعشرين نقطة ، في حين سجل بول جورج ثلاثية ً في الثواني الاخيرة أسهمت بتقدم في تقدم ثاندر الذي كان متأخرًا بفارق أربعَ عشرة نقطةً في الربع الرابع / ليُحقق بذلك الفريق ُ الفوزَ الرابعَ تواليا ويتقدمَ إلى المركز السادس في ترتيبِ المنطقة الغربية.

