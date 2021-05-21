تنافس شرس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة May 21, 2021 15:43 1:07 دقيقة سيتنافس الثلاثي نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس، وجويل إمبـيد لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وستيفن كيري نجم غولدن ستيت ووريورز على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الأميركي لكرة السلة. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة تنافس شرس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي 2:29 دقيقة خوليت ضمن أساطير منتخب هولندا بحسب اختيار الجماهير 0:46 دقيقة نهاية "مغامرة" إيرنانديث وبيراردي مع ليدز 2:03 دقيقة جولة حاسمة منتظرة في الدوري الفرنسي 0:34 دقيقة ليستر سيتي يعلن اعتزال أحد أساطيره ومغادرة آخر 1:58 دقيقة بوفون يشرح أسباب تراجع يوفنتوس ويدافع عن بيرلو 0:25 دقيقة إيقاف ثلاثة حكام في الدوري الإيطالي لسبب غريب ! 0:31 دقيقة السماح بحضور ألف مشجع في مباراة إنتر وأودينيزي 0:42 دقيقة ليفربول يكشف عن قميصه الجديد لموسم 2021-2022 0:44 دقيقة برشلونة يعلن انتهاء موسم ميسي