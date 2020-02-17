تكريم عاطفي للأسطورة كوبي براينت في ملعب يونايتد سنتر February 17, 2020 12:45 2:20 دقيقة وقف ملعب يونايتد سنتر في مدينة شيكاغو شاهداً على تكريم عاطفي مؤثر لأسطورة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت، عمالقة اللعبة ومشاهير الفن شاركوا في تأبين براينت قبيل مباراة كل النجوم. تقارير إخبارية كوبي براينت مباراة كل النجوم -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة عودة عجلة الدوري العراقي إلى الدوران 2:20 دقيقة تكريم عاطفي للأسطورة كوبي في ملعب يونايتد سنتر 0:38 دقيقة ماريغا يغادر الملعب احتجاجا على الهتافات العنصرية! 0:32 دقيقة سلتيك يعود بفوز صعب من أرض أبردين 10:57 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة التغطية المباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول 0:41 دقيقة ميسي ضمن المتنافسين على جائزة أفضل رياضي لسنة 2019 2:22 دقيقة تشيلسي ومانشستر يونايتد في أقوى مواجهات الجولة 1:05 دقيقة الأهلي السعودي يستضيف الإستقلال الإيراني في الكويت 3:48 دقيقة فريق ليبرون يبدع ويفوز بمباراة كل النجوم