واستندت الوسيلتان الإعلاميتان إلى مصادر داخل نادي لوس أنجليس ليكرز دون تحديد طبيعة المشكلة التي يواجهها جيمس.

ولم يعلن ليكرز الذي كان أعلن عن غياب نجمه عن المباراة المقبلة ضد ممفيس غريزليز الثلاثاء، عن مدة ابتعاده عن الملاعب.

وأوضحت "ذي أثلتيك" إن الهداف التاريخي للدوري يخضع لفحوصات طبية ويتعين عليه التحدث مع المتخصصين لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفوز على دالاس مافريكس الأحد.

وكان جيمس سقط على الأرض بسبب الآلام في نهاية الربع الثالث من المباراة ضد مافريكس التي سجل خلالها 26 نقطة، وذلك بعد احتكاك مع دوايت باول. بعد ذلك، قال لقناة "إي إس بي إن" أنه داس على قدم باول، وترك الملعب في نهاية المباراة وهو يعرج.

ويقدم جيمس عروضا رائعة هذا الموسم رغم بلوغه سن الثامنة والثلاثين، حيث يبلغ معدله 29.5 نقطة و8.4 متابعات و6.9 تمريرات حاسمة.

وسيكون غياب جيمس لأسابيع عدة مؤثرا على فريقه الثاني عشر في المنطقة الغربية والساعي الى ضمان بطاقة الأدوار الإقصائية في وقت يبقى فيه أقل من شهر ونصف من المنافسة، أو حوالي عشرين مباراة في الموسم العادي.