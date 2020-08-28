ترامب ينتقد احتجاجات لاعبي الـNBA من قبل beIN SPORTS August 28, 2020 15:17 0:22 دقيقة انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتجاجات لاعبي دوري كرة السلة الأميركي، قائلاً إنه لا يعرف عنها الكثير ولكن في الوقت ذاته أصبح الـNBA، منظمة سياسية على حد تعبيره. تقارير إخبارية كرة السلة الدوري الأميركي للمحترفين دونالد ترامب -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة تقارير: إمكانية انتقال سواريز إلى يوفنتوس 4:38 دقيقة تعرف على آخر تطورات رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة 2:08 دقيقة جماهير نيولز أولد بويز تطلب ود ميسي 0:36 دقيقة سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ! 0:50 دقيقة مكيني على أعتاب الانضمام لصفوف يوفنتوس 0:22 دقيقة ترامب ينتقد احتجاجات لاعبي الـNBA 0:38 دقيقة إبراهيموفيتش يؤكد استمراره مع ميلان 0:50 دقيقة تياغو سيلفا رسمياً في تشيلسي 2:11 دقيقة ليون يرنو للتألق محلياً 0:38 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع "إيزي"