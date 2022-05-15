وتأهل سيلتيكس لمواجهة ميامي هيت في نهائي الشرق وهي السلسلة التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

ورغم أن اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي، ساهم بـ25 نقطة، 20 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، إلا أنها لم تكن كافية لإبقاء فريقه على المسار الصحيح للدفاع عن لقبه.

وقال العملاق بعد الخروج "الخسارة تؤلم ولكن آمل أن تحفّزنا...أنا فخور بالشباب وبالمجهود الذي بذلوه. كانت لدينا فرص للفوز".

وتابع "أريد معاودة التدريب وتحسين بعض الجوانب في أدائي، وآمل أن أكون بصحة جيدة وأن أستمتع بموسمي العاشر في الدوري".

وكان بوسطن مميزًا عن الرميات الثلاثية محرزًا 22 من 55 محاولة، بينها سبع لغرانت وليامس الذي أنهى اللقاء مع 27 نقطة، مقابل أربع فقط لميلووكي من 33.

كما ساهم جايسون تايتوم بخمس ثلاثيات في طريقه لإنهاء المباراة مع 23 نقطة، فيما أضاف بايتون بريتشارد أربع ثلاثيات من مقاعد البدلاء من أصل 14 نقطة.

من جانب باكس، ساهم جروي هوليداي بـ21 نقطة مقابل 15 لبروك لوبيز الذي أضاف 10 متابعات.

وكشف مدرب سلتيكس إيكي أودوكا أنه شجّع وليامس للتسديد بشراسة أكبر، معتبرًا أن باكس "قلل من احترام" اللاعب بعدم فرض رقابة مشددة عليه.

قال أودوكا بعد الفوز "قلت له أن يلعب بحرية. هم يقللون من احترامك الليلة أكثر من المباريات السابقة في السلسلة".

فيما أكد وليامس أنه كان سعيدًا جدًا بقبول التحدي "الجميع ردّد إلعب بحرية، استمر في التسديد لذا قلت لنفسي حسنًا، هم يشجعون ذلك، يجب أن أستفيد. كان الامر ممتعًا، كان من الرائع أن نحصد الفوز".

ولم يقدم مدرب ميلووكي مايك بودنهولزر أي حجة للخسارة مقرًا أن بوسطن كان الفريق الافضل في السلسلة "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالفريق. حققنا العديد من النجاحات سويًا ولكن اليوم اصطدمنا بالحائط وكانت نهايتنا".