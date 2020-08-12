بروكلين نيتس أنهى الربع الأول لفائدته بنتيجة أربع وثلاثين نقطة لقاء اثنتين وعشرين قبل ان يتم النصف الأول بفارق مريح بنتيجة ستين نقطة مقابل ثلاث واربعين

ورغم محاولات أورلاندو ماجيك العودة في المباراة من خلال الربعين الثالث والرابع إلا أن بروكلين أنهى اللقاء بفارق اثنتي عشرة نقطة.