ونشرت الرابطة بيانا مفصلا عن خطة عودةِ النشاط ِ لدوريّ الـNBA من مدينةِ (أورلاندو) بولايةِ (فلوريدا)،حيث سيَلعبُ كلُ فريق من بين الاثنين والعشرينَ المشاركين، ثماني مبارياتٍ تُحدِدُ ترتيبَ الفرق ِ في المنطقتين الشرقية والغربية، وهوُية َ المتأهلينَ إلى الأدوار الإقصائية.

وسيكون هناك احتمالية للجوء إلى سيناريو خوض ملحق فاصل بين صاحبي المركزين الثامن والتاسع، في حال كان الفارقُ بينهما أربعةَ انتصارات أو أقلَّ، ووَفقاً للجدول الذي كشفت عنه الرابطة، سيكون عشاق السلةِ الأمريكية على موعد ٍ مع مباراة نارية يومَ الثلاثين من يوليو، وهي ديربي لوس أنجليس بين ليكرز وكليبرز.

