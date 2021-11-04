

وحافظ سيكسرز الذي افتقد لخدمات بن سيمونز وداني غرين وتوبياس هاريس بسبب الإصابة وكوفيد-19 توالياً، على التقدم في المباراة منذ بدايتها تقريباً على ملعب مركز ويلز فارغو.

وتصدر كوري قائمة الهدافين لفيلادلفيا برصيد 22 نقطة، بينما سجل إمبيد وجورج نيانغ 18 نقطة لكل منهما، ليحقق سيكسرز فوزه السادس في مقابل خسارتين هذا الموسم.

في المقابل، سجل ديمار ديروزان 37 نقطة لشيكاغو، فيما أحرز زاك لافين 27 نقطة. كما سجّل لونزو بال من بولز 13 نقطة أيضاً.

وفي مباراة أخرى، سجل الصربي نيكولا يوكيتش 34 نقطة، غير أنها لم تكن كافية لتجنيب دنفر ناغتس الخسارة 108-106 أمام ممفيس غريزليز المتألق.

وحقق يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 11 مرتدة وخمس تمريرات حاسمة، بينما أضاف ويل بارتون 26 نقطة لصالح دنفر.

ذلك لأن أداء الضيوف الهجومي تراجع أمام ضغط ممفيس الذي حسم النتيجة من خلال ستة لاعبين سجلوا أرقاماً مزدوجة.

وسجل غريزليز 16 رمية ثلاثية خلال المباراة التي حُسمت في الثواني الأخيرة.

وأحرز جارين جاكسون جونيور 22 نقطة، بينما أضاف جا مورانت 18، فيما أضاف ديزموند باين وكايل أندرسون 16 نقطة لكل منهما.

دورانت يتألق

وفي نيويورك، حقق فريق بروكلين نتس فوزاً ثالثاً توالياً بتغلبه على أتلانتا هوكس 117-108.

وسجل كيفن دورانت 32 نقطة وسبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة بدعم من جو هاريس (18 نقطة) وجيمس هاردن (16) وباتي ميلز (14).

وقال دورانت إن نتس ما زال يجد طريقه بعد موسم 2020-2021 الذي عانى فيه من الإصابات.

وأضاف "لم يكن لدينا الكثير من الاستمرارية منذ العام الماضي، لكننا نحاول البناء على ذلك".

وتابع "يبدو الأمر كما لو أننا جميعاً ننمو ونتعلم ونكتشف بعضنا البعض. إنه لأمر جيد أن نرى التقدم. نحن فقط نستمر في العمل، هذا كل ما كنت أقوله".

وكان دي أندري هانتر في صدارة هدافي هوكس برصيد 26 نقطة، بينما أضاف تراي يونغ 21 نقطة و10 تمريرات حاسمة وتسع متابعات.

في غضون ذلك، تعرّض نيويورك نيكس للهزيمة 111-98 أمام إنديانا بايسرز.

وحافظ إنديانا على تقدمه من بداية المباراة حتى نهايتها، حيث فرض فارقاً من 15 نقطة في الربع الأول واستمر بالتقدم بأكثر من عشر نقاط لفترات طويلة.

وكان مايلز تيرنر أفضل المسجلين لبايسرز برصيد 25 نقطة، 21 منها من رميات ثلاثية، فيما أضاف كاريس ليفيرت 21 نقطة.

في الجهة المقابلة، سجل أر جي باريت 23 نقطة وجوليوس راندل 18 نقطة لنيكس.

وفاز غولدن ستايت ووريرز على شارلوت هورنتس 114-92.

وفي مواجهات أخرى، سقط سان أنتونيو سبيرز أمام دالاس مافريكس 108-109، ومينيسوتا تمبروولفز أمام لوس أنجليس كليبرز 115-126.

في المقابل، انتصر تورونتو رابتورز 109-100 على واشنطن ويزاردز، وكليفلاند كافالييرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 107-104، وبوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك 92-79.



