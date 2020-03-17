ونقل موقع "ذا أثلتيك" الرياضي عن دورانت، أفضل لاعب في الدوري لعام 2014، والذي لم يخض أي مباراة هذا الموسم لتعافيه من إصابة سابقة، تأكيده خضوعه لفحص إيجابي لفيروس "كوفيد-19".

وأكد دورانت (31 عاما) أنه على ما يرام ولا يعاني من عوارض، متوجهاً برسالة مقتضبة للمشجعين والأميركيين عموما جاء فيها "على الجميع ان يكونوا حذرين، اعتنوا بأنفسكم وقوموا بحجر صحي. سنتخطى هذا الأمر".

وانتقل دورانت بعد نهاية الموسم الماضي من غولدن ستايت ووريرز إلى نتس، لكنه لم يخض بعد أي مباراة بقميص فريقه الجديد، إذ لا يزال يتعافى من إصابة في وتر أخيل تعرض لها مع فريقه السابق، في الدور النهائي للموسم الماضي ضد تورونتو رابتورز الذي أحرز اللقب.

ويعد دورانت من أبرز نجوم الـ"إن بي ايه"، وتوج باللقب مع ووريرز عامي 2017 و2018، واختير في المرتين أفضل لاعب في الدور النهائي.

وأتى إعلان دورانت بعيد كشف نتس عبر "تويتر" إصابة أربعة من لاعبيه، ما يرفع العدد الإجمالي للاعبين المصابين في الدوري الى سبعة.

وأوضح فريق مدينة نيويورك "من بين اللاعبين الأربعة، يعاني لاعب واحد من الأعراض بينما لا يظهر الثلاثة الآخرون أي أعراض".

عزل تام

وتابع "اللاعبون الأربعة في العزل حاليا وهم تحت رعاية أطباء الفريق"، كاشفاً أن النادي يتصل بكل شخص "كان لديه احتكاك باللاعبين، بمن فيهم الخصوم الذين التقيناهم مؤخراً. ونعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية المحلية وفي الولاية على إعداد التقارير".

وكان لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير أول لاعب في الدوري يُعلَن عن إصابته بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع رابطة "NBA" إلى تعليق الموسم المنتظم لمدة 30 يوماً على الأقل بحسب ما أفاد مفوض الرابطة آدم سيلفر الأسبوع الماضي.

ثم لحق بغوبير زميله في يوتا دونوفان ميتشل، قبل أن يرتفع الرقم بإصابة لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود.

ويُعتقد أن اصابة وود مرتبطة بإصابة غوبير لأنه تواجه مع الأخير حين التقى بيستونز مع جاز في السابع من آذار/مارس الحالي، أي في اليوم الذي تم تشخيص إصابة الفرنسي بالفيروس الذي أحدث فوضى عارمة في الأحداث الرياضية الأميركية والعالمية على السواء.

وأدت إصابة غوبير إلى وضع جميع اعضاء الفرق الخمسة التي تواجه معها يوتا قبل عشرة أيام من الإعلان عن النتيجة الإيجابية للفحص المخبري، في الحجر الصحي، وهي كليفلاند كافالييرز، نيويورك نيكس، بوسطن سلتيكس، ديترويت بيستونز وتورونتو رابتورز حامل اللقب.

وكشف بروكلين "طلبنا من كافة لاعبي وأعضاء نتس البقاء في العزل ومراقبة حالتهم عن كثب والتواصل بشكل متكرر مع القسم الطبي في النادي".