في نيويورك، كرّم فريق بروكلين نتس وجماهيره براينت (41 عاما) بشريط فيديو قبل مواجهة ديترويت بيستونز، ولم يتمكن كايري إيرفينغ نجم نيتس من حبس دموعه.

بقي كرسيان على مقربة من الملعب خاليان ووضع عليهما باقتا ورد، حيث جلس كوبي ونجلته جانا (13 عاما) التي قضت في الحادثة أيضا، في ملعب "باركليز سنتر" في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفيما صدح اسم "كوبي، كوبي، كوبي" من الجماهير، فاز بروكلين 125-115 بفضل 28 نقطة للبديل سبنسر دينويدي بينها 10 في الربع الأخير، فيما أضاف إيرفينغ 20 نقطة وتوريان برينس 22.

وعكس فيكتور أولاديبو ذهنية "المامبا" الخاصة ببراينت. فبعد عام على ابتعاده عن الملاعب، سجل ثلاثية حاسمة انتزعت الوقت الإضافي لإنديانا بيسرز قبل فوزه على ضيفه شيكاغو بولز 115-106.

قال وهو يبكي بعد منح بيسرز الفوز على بولز "سددت فقط. هذه ذهنية المامبا (كنية كوبي). هذا من أجل كوبي وجميع الأشخاص الذين تواجدوا في الطوافة".

وكان براينت لقي مصرعه مع ثمانية آخرين في لوس أنجليس خلال حادث تحطم طائرة مروحية.

وحقق داميان ليلارد أول "تريبل دابل" في مسيرته عندما قاد بورتلاند ترايل بلايزرز إلى الفوز على ضيفه هيوستن روكتس 125-112. سجل ليلارد 36 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، وأضاف زميلاه سي جاي ماكولوم وتريفور أريزا 22 و21 نقطة تواليا.

ولم تكن 39 نقطة و10 متابعات لراسل وستبروك كافية لروكتس الذي اكتفى نجمه جيمس هاردن بتسجيل 18 نقطة.

وحده يوتا جاز من بين فرق المقدمة لعب الأربعاء، وقد سقط رابع المنطقة الغربية أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 127-120. ضرب ديمار دي روزان بقوة مسجلا 38 نقطة للفائز، مقابل 31 لدونوفان ميتشل أفضل مسجل لدى يوتا.

وفي باقي المباريات، تغلب ممفيس غريزليز على مضيفه نيويورك نيكس 127-106، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه ساكرامنتو كينغز 120-100.

تكريم منتظر



وتركزت الأنظار على التمارين الأولى للوس أنجليس ليكرز بعد رحيل نجمه السابق الذي أحرز معه خمسة ألقاب في الدوري.

قال مدربه فرانك فوغل للصحافيين "نريد الدفاع عن الأمور التي مثلها كوبي. أردنا دوما أن نجعله فخورا، ولا نية لدينا بالتغيير".

وتواجد النجمان ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس على أرض ملعب التمارين، لكنهما ابتعدا عن ممثلي وسائل الاعلام.

وتحدث فوغل (46 عاما) عن توجيه بسيط للاعبين الذين تأثروا برحيل نجم ليكرز السابق "يمكنكم أن تتحدثوا عندما تكونون جاهزين، وليس قبل ذلك".

وكانت رابطة الدوري قد قررت تأجيل الدربي بين لوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز المقرر في 28 الجاري. لكن المواجهة المقبلة لليكرز أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز ستقام الجمعة على ملعب "ستيبلز سنتر".

وحلقت أسعار تذاكر المباراة على مواقع البيع، حيث يتوقع أن يقوم ليكرز بتكريم لائق لأسطورته الراحلة.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة. وأقلعت الطائرة من نيوبورت بيتش (60 كلم جنوب لوس أنجليس) حيث كان يقيم براينت، في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها النجم السابق والواقعة على بعد 135 كلم.

وبحسب معلومات تناولتها الصحف الأميركية، فإن بيانات الرحلة أشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس أنجليس عندما تم إبلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو أن طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران. ولم يكن للطائرة صندوق أسود، إذ لم يكن مطلوبا لهذا النوع من الطائرات.

