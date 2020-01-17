

في المباراة الأولى، نجح ميلووكي في الثأر لخسارته أمام بوسطن سلتيكس 105-116 في بوسطن في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما أنهى الشوط الأول في صالحه بفارق 19 نقطة، وكانت الثانية له بين ست هزائم فقط مني بها حتى الآن هذا الموسم.

وكعادته، تألق أنتيتوكونمبو، النيجيري الأصل، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه بتسجيله 32 نقطة مع 17 متابعة بينها 16 دفاعية، وكان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 23 نقطة.

وضرب ميلووكي باكس بقوة في بداية المباراة بحسمه الربع الأول بفارق 16 نقطة (36-20)، قبل أن تشتد المنافسة بين الفريقين في الربعين الثاني والثالث (40-38 و30-29)، لكن الضيوف انتفضوا في الربع الأخير الذي دخلوه متخلفين بفارق 19 نقطة وكانوا قاب قوسين أو أدنى من قلب الطاولة على أصحاب الأرض بعدما قلصوا الفارق إلى ست نقاط (81-87) لولا تألق يانيس وبروك لوبيز صاحب 16 نقطة والبديلين دونتي ديفتشنزو الذي سجل أكبر غلة في مسيرته الاحترافية (19 نقطة) وجورج هيل الذي أضاف 13 نقطة.

وهو الفوز الـ37 لباكس في 43 مباراة، أفضل غلة في تاريخ النادي على الاطلاق في هذه المرحلة من الموسم، والعاشر في مبارياته الـ11 الأخيرة فعزز صدارته للدوري بفارق أربعة انتصارات أمام لوس أنجليس ليكرز، متصدر المنطقة الغربية بـ33 فوزا وثماني هزائم، والمنطقة الشرقية بفارق تسع انتصارات أمام مطارده المباشر ميامي هيت.

في المقابل، لم تنفع بوسطن سلتيكس النقاط الـ40 التي سجلها نجمه والمباراة كيمبا ووكر لتفادي الخسارة الثانية على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة، فبقي ثالثا في المنطقة الشرقية برصيد 27 فوزا و13 خسارة.

وتألق ووكر في المتابعات أيضا بـ11 بينها 8 دفاعية، وأضاف ماركوس سمارت 24 نقطة، فيما اكتفى جايسون تاتوم بـ17 نقطة مع سبع متابعات.

بيليكانتز يفرمل يوتا

وفي المباراة الثانية، أوقف نيو أورليانز بيليكانز الانتصارات المتتالية لضيفه يوتا جاز عند عشرة عندما تغلب عليه 138-132 بعد التمديد.

ويدين بيليكانز بفوزه إلى نجمه براندون إينغرام الذي حقق أعلى غلة في مسيرته الاحترافية بتسجيله 49 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة متفوقا على نجم يوتا جاز دونوفان ميتشل الذي سجل بدوره أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية مع 46 نقطة.

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين خصوصا نهايتها على غرار مواجهتهما قبل عشرة أيام عندما فاز يوتا 128-126 في الوقت القاتل.

وفرض يوتا أفضليته في الربعين الأول (28-25) والثالث (42-31)، فيما تألق أصحاب الأرض في الربعين الثاني (31-21) والأخير (35-31)، وكانوا الأقرب لحسم النتيجة لولا حصول يوتا على رمتين حرتين في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي ترجم الفرنسي رودي غوبير واحدة منها فارضا التعادل (122-122).

وتألق إينغرام في الشوط الإضافي بتسجيله خمس نقاط من الـ16 التي سجلها فريقه، مقابل 10 نقاط فقط ليوتا الذي اكتفى نجمه الأسترالي جو إينغليس بتسجيل 12 نقطة فقط.

ومني يوتا جاز بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم والأولى منذ سقوطه أمام ميامي هيت في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنه بقي رابعا في المنطقة الغربية، فيما حقق بيليكانز فوزه الثاني على التوالي والسادس عشر في 42 مباراة هذا الموسم وصعد إلى المركز الثاني عشر في المنطقة ذاتها.

صحوة كليبرز

وواصل لوس أنجليس كليبرز صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي والـ29 في 42 مباراة هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه أورلاندو ماجيك 122-95 على ملعب "ستيبلز سنتر" بعد 24 ساعة فقط على إنجاز الأخير المتمثل في الفوز على ليكرز، الممثل الثاني لمدينة لوس أنجليس، 119-118 على الملعب ذاته.

وفي غياب نجمه بول جورج بسبب الاصابة، تألق النجم الآخر كواي لينارد بتسجيله 32 نقطة في 30 دقيقة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، بمساعدة كبيرة من البديل مونتريزل هاريل صاحب 21 نقطة وخمس متابعات.

وفرض كليبرز أفضليته على أغلب فترات المباراة وحسم الأرباع الأول والثاني والأخير في صالحه (34-26 و33-22 و31-19 على التوالي)، فيما تفوق الضيوف في الربع الثالث فقط (28-24) دون حرمان كليبرز من حصد فوزه التاسع والعشرين هذا الموسم مقابل 13 خسارة وتعزيز مركزه الثالث في المنطقة الغربية.

وبرز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش وآرون غوردون في صفوف أورلاندو ماجيك بتسجيل الأول 22 نقطة مع تسع متابعات، والثاني 20 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما الخسارة الـ22 في 42 مباراة هذا الموسم.

واحتاج دنفر ناغتس إلى التمديد لتعميق جراح مضيفه غولدن ستايت ووريرز صاحب ثلاثة ألقاب في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة، 134-131.

وهو الفوز الثالث على التوالي لناغتس ثاني المنطقة الغربية والـ29 في 41 مباراة هذا الموسم، فيما مني ووريرز بالخسارة العاشرة على التوالي والرابعة والثلاثين في 43 مباراة هذا الموسم.

ويدين ناغتس بفوزه إلى ويل بارتون الذي عوّض غياب جمال موراي الذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل الأربعاء ضد تشارلوت هورنتس، بتسجيله 31 نقطة، وأضاف البديل ماليك بيزلي 27 نقطة والصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة مع 12 متابعة، فيما برز البديل أليكس باركس في صفوف الخاسر برصيد 25 نقطة.

وقاد الثلاثي ديفين بوكر وديأندري أيتون والإسباني ريكي روبيو فريقهما فينيكس صنز إلى فوز ثمين على مضيفه نيويورك نيكس 121-98، بتسجيل الأول 29 نقطة والثاني 26 نقطة والثالث 25 نقطة.

