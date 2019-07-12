وتطرقت صحيفة "كرونيكال" وشبكة "اي اس بي ان" إلى هذه الصفقة، نقلا عن مصادر بقيت طي الكتمان، في عملية انتقال جديدة ولافتة خلال فترة انتقالات اللاعبين المتحررين من عقودهم، والتي أسفرت عن تغيير كبير في المشهد السلوي قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الموسم الجديد.

وسيجد وستبروك الذي اختير أفضل لاعب في الدوري لعام 2017 والذي شارك 8 مرات في مباراة كل النجوم "أول ستارز"، زميله السابق جيمس هاردن الذي انتقل إلى صفوف هيوستن من أوكلاهوما سيتي أيضا عام 2012.

وسيشكل اللاعبان ثنائيا خطيرا في صفوف هيوستن روكتس الذي قدّم عروضا رائعة في الموسم المنتظم لكنه اصطدم مرتين بغولدن ستايت ووريرز في البلاي أوف في الموسمين الماضيين.

وأنهى هاردن الموسمين الماضيين كأفضل هداف بمعدل مقداره 36.1 نقطة في المباراة الواحدة الموسم المنصرم، في حين أظهر وستبروك تألقا في التهديف (22.9 نقطة) والمتابعات (11) والتمريرات الحاسمة (10.7) كمعدل في المباراة الواحدة.

وقال مالك هيوستن تيلمان فرتيتا لقناة "فوكس 26" تعليقا على هذه الصفقة "سيكون الأمر مثيرا وممتعا. لطالما أراد جيمس وراسل اللعب جنبا إلى جنب".

وأضاف "قلت في نهاية الموسم المنصرم بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، سنحاول دائما أن نطور الفريق. أعتقد بأن هذه الصفقة ستجعل الفريق أفضل. أكره التخلي عن كريس بول لكننا شعرنا بأننا قمنا بذلك لنصبح فريقا أفضل".

وبتخليه عن وستبروك، خسر أوكلاهوما سيتي لاعبا ثانيا مؤثرا في صفوفه بعد رحيل بول جورج إلى لوس أنجليس كليبيرز في مطلع الأسبوع الحالي.

