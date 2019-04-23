الدوري الأميركي للمحترفين

وحقق مليووكي باكس، بطل الدوري المنتظم مع 60 فوزا و22 خسارة، فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه ديترويت بيستونز ثامن المنطقة الشرقية 127-104، وبلغ نصف نهائي هذه المنطقة لأول مرة منذ 18 عاما.

ولحق ميلووكي باكس ببوسطن سلتيكس الذي سبقه إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية بأربعة انتصارات متتالية اختتمها الأحد على أرض منافسه إنديانا بايسرز.

وغداة الهزيمة الرابعة والخروج من الدور الإقصائي الأول لبايسرز بقيادة المدرب نايت ماكميلان، أعلن الاتحاد الأميركي لكرة السلة تعيين مدرب أتلانتا هوكس لويد بيرس بدلا منه في منصب مساعد مدرب المنتخب، مشيرا إلى أن رحيله تم على خلفية صراعات تنظيمية لم يحدد ماهيتها.

وسيقوم بيرس مع ستيف كير، مدرب غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الأخيرين، وجاي رايت مدرب فريق جامعة فيلانوفا، بطل دوري الجامعات الأميركية في 2016 و2018، بمساعدة غريغ بوبوفيتش مدرب سان أنتونيو سبيرز في الإشراف على المنتخب الأميركي في الاستحقاقين القادمين، بطولة العالم الصيف المقبل في الصين، وأولمبياد طوكيو 2020 في حل تأهله إلى النهائيات، وهو أمر متوقع.

وصرّح بيرس (42 عاما) بعد تعيينه بدلا من ماكميلان "إنه شرف لي أن أمنح هذه الفرصة لتمثيل بلدي والعمل إلى جانب مدربين كبار".

ويملك مليووكي الذي تأهل لأول مرة إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية منذ موسم 2000-2001، الوقت الكافي من الراحة لمواجهة سلتيكس الذي أنهى الدوري المنتظم في المركز الرابع.

رقم قياسي لبيستونز بعدد الهزائم

وبدأ ميلووكي الذي سيطر على اللقاءات الثلاثة الأولى، المباراة الرابعة بصعوبة فخسر الربعين الأولين 26-28 و30-34 قبل أن يستعيد المبادرة تدريجيا في الربع الثالث الذي بدأه بـ 17 نقطة متتالية مقابل ثلاث فقط لمنافسه وأنهاه 39-23، ثم الأخير (32-19) ليحقق فوزا كاسحا وصل الفارق النهائي فيه إلى 23 نقطة.

وتابع ميلووكي باكس تفوقه على منافسه بعد أن كان تغلب عليه في المباريات الأربع التي جمعتهما في الدوري المنتظم، ومني بيستونز بالخسارة الرابعة عشرة تواليا في البلاي أوف محققا بذلك رقما قياسيا في عدد الهزائم المتتالية في الأدوار الإقصائية.

ويدين ميلووكي باكس بهذا الفوز وبطاقة التأهل خصوصا إلى اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 41 في المباراة (مع 9 متابعات) والمرشح للقب أفضل لاعب في البطولة، ومساندة كل من كريس ميدليتون (18 نقطة) وإريك بليدسوي (16 نقطة).

وعلق العملاق اليوناني بعد التأهل قائلا "أذكر أول مرة خضنا فيها البلاي أوف (في 2015). تغلب علينا شيكاغو في المباراة الأخيرة (السادسة، فاز 4-2) بفارق 50 نقطة أو شيء من هذا القبيل. لكن أين كنا حينها، وأين نحن الآن. إنه تحول لا يصدق".

وعلى الطرف الآخر، كان ريجي جاكسون وبلايك غريفين أفضل مسجلين في صفوف الخاسر مع 22 و21 نقطة على التوالي، وأضاف أندريه دروموند 15 نقطة مع 12 متابعة.

يوتا يعرقل هيوستن

وفي المباراة الثانية التي أقيمت الإثنين، أوقف يوتا جاز في المباراة الثانية على أرضه مسلسل انتصارات روكتس عند ثلاثة، فارضا عليه إقامة مباراة خامسة في هيوستن غدا الأربعاء ومتفاديا الخروج المبكر.

وبات هيوستن رابع المنطقة الغربية (53 فوزا و29 خسارة) يملك أفضلية اللعب على أرضه وحسم المواجهة مع يوتا (50 فوزا و32 خسارة)، على أن يتواجه الفائز منهما على الأرجح مع البطل غولدن ستايت ووريرز في نصف نهائي المنطقة الغربية إذ يتقدم على لوس أنجليس كليبرز 3-1).

وتحقق فوز يوتا في الربع الأخير بعد سيطرة شبه كاملة مكنته من إنهائه 31-12، بعد أن سيطر أيضا على الربع الأول (32-24).

وتفوق هيوستن في الربع الثاني بفارق سلة واحدة (23-21) ثم في الثالث (32-23)، لكن انتفاضته لم تدم حتى نهاية المباراة واستسلم في الحصة الأخيرة أمام الأداء الجماعي لمنافسه الذي سجل خمسة من لاعبيه ما يزيد على 11 نقطة، أبرزهم دونوفان ميتشل (31 نقطة) وجاي كراودر (23) وريكي روبيو (18 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة).

وكان يوتا أفضل في المتابعات (52 مقابل 35) من ضيفه الذي اقتصر اعتماده في هذه المباراة على ثلاثة من نجومه: جيمس هاردن (30 نقطة) وكريس بول (23 مع 8 متابعات و7 تمريرات) وإريك غوردون (16 نقطة).

