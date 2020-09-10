الإشادة بالنظام الحالي لمواجهات الـ"NBA من قبل beIN SPORTS September 10, 2020 16:43 0:52 دقيقة أكد دينيس ليندسي، المدير العام ليوتا جاز، إن إقامة دوري السلة الأمريكي بطريقة التجمع، أثّر بشكل إيجابي على جميع الفرق التي أظهرت مستويات قوية. تقارير إخبارية ميامي هيت تورونتو رابتورز لوس أنجليس ليكرز يوتا جاز الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة إمكانية تأجيل بداية موسم الـNBA الجديد 0:52 دقيقة الإشادة بالنظام الحالي لمواجهات الـ"NBA 2:05 دقيقة ليبرون جيمس "أيقونة" الـNBA 0:30 دقيقة رئيس نابولي مصاب بفيروس كورونا 0:44 دقيقة ريال مدريد يقدم تسهيلات من أجل رحيل بايل 0:45 دقيقة لا اتفاق بين دافيد ألابا وبايرن ميونيخ 1:05 دقيقة برشلونة لم يقدم عرضاً للتعاقد مع ديباي 0:35 دقيقة تأجيل نصف نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكاف 0:59 دقيقة فليك ربان بايرن ميونيخ المميز 7:58 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لنس