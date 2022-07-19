وذكر مصدرٌ مقرب أن النجومَ الثلاثة اتفقوا على ضرورةِ الظهورِ بشكل ٍمغاير في الموسم المقبل من الدوري الأمريكي لكرة السلة، بعد الظهورِ المخيب في الموسم الماضي، وفَشَلِ الفريق في التأهلِ إلى المراحل الاقصائية. وأضافت مصادر أن ليبرون جيمس كان هو صاحبَ فكرةِ الاتصال، خاصة ًفي ظل ِالتقارير التي تتحدث عن توتر ِعلاقتهِ مع ويستبروك، وتبنيهِ فكرةِ الاستغناءِ عن اللاعب مقابلَ التعاقدِ مع كايري إيرفينغ.

