وقالت الرابطة في بيان إنّ المناسبة التي حضرها ليبرون جيمس كان حاضِرُوها إمّا قد تلقّوا اللّـَقاح أو قدّموا فحصاً سلبيّاً لـ (كوفيد 19)، وبالتالي فإن حضور جيمس لم يُشكّل أيّ خطورة في انتشار فيروس كورونا ولا يـُعتبر خرقا للبروتوكول الصحيّ للدوري والذي يَسمَح حاليّا للاّعبين الذين تلقّوا اللّـَقاح بحضور بعض المناسبات التي تقام في الهواء الطّلق.

