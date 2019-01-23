وأنهى وستبروك المباراة بـ 29 نقطة و10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، فيما كان زميله بول جورج أفضل مسجل مع 36 نقطة.

ولقي وستبروك وجورج مساندة من كل من النيوزيلندي ستيفن أدامس وتيرانس فيرغوسن (14 نقطة لكل منهما)، بينما أضاف الألماني دنيس شرودر 13 نقطة في 22 دقيقة قضاها على أرض الملعب.

واحتفظ أوكلاهوما سيتي بالمركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية أمام بورتلاند بالذات (29 فوزا و18 هزيمة للأول و29 فوزا و20 هزيمة للثاني)، فيما يتصدر غولدن ستايت حامل اللقب (33 مقابل 14) أمام دنفر ناغتس (31 مقابل 14).

وقال وستبروك "من المهم جدا أن يكون الجميع مضطلعا باللعب. لدينا الكثير من الشبان في هذا الفريق يملكون الموهبة. نحاول أن نجعل الجميع يشاركون في اللعب".

في المقابل تحمل داميان ليلارد مرة جديدة عبء فريقه بورتلاند بتسجيله 34 نقطة لم تكن كافية لمنع الخسارة، فيما سجل كل من سي دجاي ماكولم 31 نقطة والبوسني يوسوف نوركيتش 22.

الفوز الـ 36 لرابتورز

وفاز تورونتو رابتورز على ساكرامنتو كينغز 120-105، محققاً فوزه الـ 36 الموسم، على الرغم من إراحته لنجمه كاوهي

لينارد.

وتقدم كينغز (34-29) في الربع الاول، قبل أن يقلب رابتورز المعادلة بتقدمه مع نهاية الربع الثاني بفارق أربع نقاط.

وسجل للفائز كل من كايل لاوري، العائد حديثا الى صفوف الفريق بعد غياب بسبب آلام في الظهر، وفريد فانفليت 19 نقطة، فيما تألق مرة جديدة الكاميروني باسكال سياكام مع 18 نقطة، بعدما كان أهدى فريقه فوزه الثامن تواليا على ارضه بسلة قاتلة مع صافرة النهاية أمام فينيكس صنز الاسبوع الماضي.

وساهم الكونغولي-الإسباني سيرج إيباكا في هذا الفوز بالتقاطه 10 متابعات وتسجيله 15 نقطة.

وقال مدرب رابتورز نيك نورس في اشارة إلى إمكانية أن يغيب لينارد عن مباراة فريقه أمام انديانا بايسرز ثالث ترتيب فرق المنطقة الشرقية "كانت فرصة لكي يحصل على المزيد من الراحة. سنجعله يرتاح في هاتين المباراتين (أمام كينغز وبايسرز) وسيلعب بدون أدنى شك الجمعة القادم في هيوستن".

وأشاد نورس بأداء لاوري الذي فرض إيقاع لعبه على زملائه في الملعب ومرر 9 تمريرات حاسمة إلى جانب نقاطه الـ 19، قائلا "أعتقد أنه كان يشبه نفسه هنا".

ويحتل رابتورز المركز الثاني في ترتيب فرق المنطقة الشرقية (36 فوزا و13 خسارة)، خلف المتصدر ميلووكي باكس (34 مقابل 12) لكن الأخير خاض ثلاث مباريات أقل من الفريق الكندي.

وفاز دالاس مافريكس على لوس أنجليس كليبرز 106-98 بفضل 17 نقطة لدنيس سميث جونيور، العائد إلى الملاعب بعد غياب لفترة أسبوع بسبب آلام في الظهر وفيروس في المعدة، بينما أضاف السلوفاني لوكا دونسيتش 17 وهاريسون بارنز 20 نقطة.

وقاد كارل-أنتوني تاونز فريقه مينيسوتا تمبروولفز للفوز على مضيفه فينيكس صنز متذيل ترتيب المنطقة الغربية 118-91، بتسجيله 25 نقطة و18 متابعة.