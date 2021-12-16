ورغم أنه لم يتم اختياره من أي فريق في "درافت" الدوري لعام 2021، إلا أن ريفز (23 عامًا) أثار إعجاب ليكرز الذي وقع معه على عقد لمدة عامين في آب/أغسطس الفائت.

وأحاط لاعبو ليكرز بريفز بعد التسديدة وهنأوه، وأكد ليبرون جيمس أن الفريق لم يتردد في تمرير الكرة إلى زميلهم المغمور.

وكانت هذه الثلاثية الخامسة لريفز في المباراة التي تبدّل فيها التقدم 19 مرة بين الفريقين وكاد ليكرز أن يهدر الفوز بعد أن أخفق في العديد من المحاولات في الدقائق الاخيرة.

قال ريفز "تبقت قرابة الثانيتين، لذا ما كان بوسعي أي شيء سوى التسديد".

وسجل الثلاثي ليبرون، راسل وستبروك وأنتوني ديفيس النقاط الـ14 الأخرى لليكرز خلال التمديد، ليساهموا في الفوز السادس عشر للفريق هذا الموسم مقابل 13 هزيمة.

أنهى جيمس المباراة مع 24 نقطة، فيما كان وستبروك على بعد تمريرة حاسمة من تحقيق تريبل دابل بعد أن سجل 23 نقطة و10 متابعات، كما أضاف ديفيس 20 نقطة و12 متابعة بعد عودته إثر غياب مباراتين لالتهاب في الركبة.

ومع استمرار غياب النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش عن دالاس مافريكس للمباراة الثالثة تواليًا لمشاكل في الكاحل، كان جايلن برونسون الأفضل مع 25 نقطة واللاتفي كريستابس بورزينغيس مع 23 نقطة و12 متابعة.

فيما غاب ثلاثة لاعبين عن صفوف ليكرز بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا في أسبوع طغت عليه آثار الجائحة في الدوري ورياضات أخرى في الولايات المتحدة.



مخاوف كورونا وثلاثية تاريخية



إذ غاب العديد من اللاعبين عن صفوف فرقهم فيما تأجلت مباراتان لشيكاغو بولز الذي تعذر عليه إتاحة ثمانية لاعبين، فيما فاز بروكلين نتس الثلاثاء بهذا العدد.

وقال دوك ريفرز مدرب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قبل خسارة فريقه على أرضه 101-96 ضد ميامي هيت "أنا قلق...أنا قلق بشكل عام. أرى ما يحصل في كرة القدم (الأميركية)، الهوكي ونحن، هناك الكثير منها (الاصابات) راهنًا. هناك الكثير حتى في البلاد بعيدًا عن الرياضة".

وعاد النجم الكاميروني جويل إيمبيد الى صفوف فيلادلفيا مسجلاً 17 نقطة و14 متابعة، إلا أنها لم تكن كافية أمام هيت المنقوص الذي تقدم بفارق كبير في فترات بفضل تسجيله 18 ثلاثية في الامسية.

وأتيح 10 لاعبين لهيت لغياب الآخرين بسبب الإصابات أو فيروس كورونا، أبرزهم أفضل ثلاثة هدافين له هذا الموسم جيمي باتلر، تايلر هيرو وبام أديبايو.

لكن غابي فينسنت أخذ الأمور على عاتقه مسجلاً 26 نقطة هي الأعلى في مسيرته، بينها ثلاثية قبل 39.4 ثانية من نهاية المباراة منحت ميامي التقدم 99-96.

أضاف دانكن روبنسون أربع في طريقه إلى 21 نقطة، ليفرض ميامي سيطرته منذ البداية.

ورغم غياب أفضل لاعب في الدوري في الموسمين قبل الماضي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عن صفوفه لبروتوكولات كورونا وكريس ميدلتون للإصابة، إلا أن ميلووكي باكس حامل اللقب وجد طريقه إلى الفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 114-99.

وسجل جرو هوليداي 26 نقطة في اللقاء فيما أحرز باكس 21 نقطة تواليًا من دون أي نقطة للخصم في الربع الرابع، فيما غاب المدرب ريك كارلايل عن إنديانا للمباراة الثالثة تواليًا بعد إصابته بكوفيد-19.

في دنفر، سجل أنتوني إدوردز 10 ثلاثيات هي الأعلى في مسيرته في مباراة واحدة في طريقه إلى 38 نقطة ليقود مينيسوتا تيمبروولفز للفوز 124-107 على ناغتس.

وأحرز غوردون هايوارد 41 نقطة، الأعلى له هذا الموسم، ليقود تشارلوت هورنتس للفوز 131-115 على مضيفه سان أنتونيو سبيرز.

سجل ديفونتي غراهام ثلاثية فائزة من على بعد قرابة 18.5 مترًا، هي الأبعد في تاريخ الدوري مع صافرة النهاية التي تمنح فريقًا الفوز، ليقود نيو أورليانز بيليكانز للانتصار خارج أرضه 113-110 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، علمًا أن الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر كان منح التعادل لأصحاب الارض قبل 1.4 ثانية من النهاية بثلاثية أيضًا.

وحقق يوتا جاز الفوز على لوس أنلجيس كليبرز 124-103.



