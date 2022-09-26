أنتيتوكومبو يشيد بمحافظة ميلووكي على قوته الضاربة من قبل beIN SPORTS September 26, 2022 15:30 1:14 دقيقة أكد يانيس أنتيتوكومبو نجم ميلووكي باكس أنه من الجيد محافظة فريقه على نفس التشكيلة فهو أمر مهم بالنسبة لتكيف اللاعبين معتبرا أنه لا يرى نفسه أفضل لاعب في العالم لأن الأفضل هو من من يقود فريقه للتتويج بالألقاب. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين يانيس أنتيتوكونمبو -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة واتفورد يعلن تعيين بيليتش مدرباً جديداً للفريق 0:34 دقيقة فعالية رياضية تراثية تعرف الجماهير على رياضة الهجن 1:38 دقيقة المنتخب المغربي يواصل استعداداته لمواجهة باراغواي 2:02 دقيقة رئيس الاتحاد التونسي يشدد على أهمية لقاء البرازيل 0:37 دقيقة استبعاد أليكساندر-أرنولد من مواجهة ألمانيا 0:47 دقيقة رئيس مجلس الوزراء يتفقد مطاريّ حمد والدوحة 2:32 دقيقة تنظيم تجمع للجماهير الأرجنتينية المسافرة إلى قطر 1:14 دقيقة أنتيتوكومبو يشيد بمحافظة ميلووكي على قوته الضاربة 0:37 دقيقة أنس جابر تحافظ على وصافتها في التصنيف العالمي 0:46 دقيقة الأميركي ناكاشيما يتوج بلقب بطولة سان دييغو