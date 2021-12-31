أجمل اللقطات من مباريات الجمعة في الـ"NBA" من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 11:34 1:02 دقيقة شاهد أجمل 5 لقطات من منافسات فجر الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. تقارير إخبارية NBA الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة ميركاتو من الحجم الثقيل لباريس سان جيرمان 2:58 دقيقة حصاد 2021: كريستيانو رونالدو يعود إلى بيته 5:04 دقيقة حصاد 2021: بطولة كأس العرب من الألف إلى الياء 3:12 دقيقة حصاد 2021: عام من التقلبات في نادي برشلونة 3:09 دقيقة حصاد 2021: أبطال الدوريات الخمسة الكبرى 2:56 دقيقة حصاد 2021: تشيلسي وفياريال في القمّة 3:53 دقيقة حصاد 2021: التتويج بـ18 ميدالية عربية في طوكيو 0:44 دقيقة إسبانيول يقلب الطاولة على فالنسيا 0:38 دقيقة اتصال هاتفي جمع فوزي لقجع بالزلزولي ! 0:30 دقيقة إصابات جديدة بكوفيد-19 في ليفربول